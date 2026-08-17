Кто твой космический защитник по знаку Зодиака - Сандалфон или Азраил?

У каждого знака Зодиака есть свой космический покровитель - духовный телохранитель, который помогает справляться с трудностями и подсказывает верный путь. Узнай, кто стоит за твоей спиной!
Овен (21 марта – 19 апреля) - Архангел Ариэль
Дарит смелость и силу. Помогает овнам действовать не только импульсивно, но и осознанно.
Овны - прирождённые лидеры, горячие и прямолинейные, иногда слишком резкие, но всегда честные.
Телец (20 апреля – 20 мая) - Архангел Чамуил
Отвечает за любовь и внутренний покой. Учит тельцов ценить душевную гармонию, а не только материальные блага.
Тельцы спокойные, надёжные и упрямые - именно благодаря этим качествам они добиваются своего.
Близнецы (21 мая – 20 июня) - Архангел Цадкиил
Помогает близнецам упорядочить мысли и ясно выражать идеи.
Близнецы любопытные, общительные и всегда в движении. Они умеют найти общий язык почти с каждым.
Рак (21 июня – 22 июля) - Архангел Гавриил
Поддерживает семью и помогает ракам справляться с эмоциями.
Раки - заботливые, эмоциональные и ранимые, но за их мягкостью скрывается огромная внутренняя сила.
Лев (23 июля – 22 августа) - Архангел Разиил
Ведёт львов к мудрости и помогает использовать их творческую энергию с пользой.
Львы яркие, харизматичные и щедрые, любят внимание и умеют вдохновлять окружающих.
Дева (23 августа – 22 сентября) - Архангел Метатрон
Помогает девам видеть картину целиком и не застревать в мелочах.
Девы практичные, наблюдательные и умные, иногда слишком критичные, но всегда надёжные.
Весы (23 сентября – 22 октября) - Архангел Иофиил
Учит весы сохранять гармонию и принимать справедливые решения.
Весы обаятельные, дипломатичные и любят красоту во всём. Иногда им сложно выбрать, но они всегда стремятся к равновесию.
Скорпион (23 октября – 21 ноября) - Архангел Иеремиил
Помогает скорпионам трансформироваться и отпускать прошлое.
Скорпионы страстные, глубокие и загадочные. Они редко показывают слабость, но обладают мощной внутренней энергией.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря) - Архангел Рагуил
Направляет стрельцов к истине и справедливости.
Стрельцы - оптимисты, авантюристы и философы. Их жажда знаний и свободы заражает окружающих.
Козерог (22 декабря – 19 января) - Архангел Азраил
Дарит спокойствие и помогает козерогам справляться с трудностями.
Козероги трудолюбивые, дисциплинированные и упорные. Иногда они слишком серьёзные, но именно это делает их надёжной опорой.
Водолей (20 января – 18 февраля) - Архангел Уриил
Помогает воплощать идеи и смотреть в будущее.
Водолеи оригинальные, независимые и немного странные - в хорошем смысле. Они живут наперекор правилам и меняют мир по-своему.
Рыбы (19 февраля – 20 марта) - Архангел Сандалфон
Дарит вдохновение и усиливает интуицию.
Рыбы нежные, мечтательные и чувствительные. У них богатая фантазия, и именно это делает их особенными.