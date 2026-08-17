Кто твой космический защитник по знаку Зодиака - Сандалфон или Азраил?

У каждого знака Зодиака есть свой космический покровитель - духовный телохранитель, который помогает справляться с трудностями и подсказывает верный путь. Узнай, кто стоит за твоей спиной!

Овен (21 марта – 19 апреля) - Архангел Ариэль

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Дарит смелость и силу. Помогает овнам действовать не только импульсивно, но и осознанно.

Овны - прирождённые лидеры, горячие и прямолинейные, иногда слишком резкие, но всегда честные.

Телец (20 апреля – 20 мая) - Архангел Чамуил

Отвечает за любовь и внутренний покой. Учит тельцов ценить душевную гармонию, а не только материальные блага.

Тельцы спокойные, надёжные и упрямые - именно благодаря этим качествам они добиваются своего.

Близнецы (21 мая – 20 июня) - Архангел Цадкиил

Помогает близнецам упорядочить мысли и ясно выражать идеи.

Близнецы любопытные, общительные и всегда в движении. Они умеют найти общий язык почти с каждым.

Рак (21 июня – 22 июля) - Архангел Гавриил

Поддерживает семью и помогает ракам справляться с эмоциями.

Раки - заботливые, эмоциональные и ранимые, но за их мягкостью скрывается огромная внутренняя сила.

Лев (23 июля – 22 августа) - Архангел Разиил

Ведёт львов к мудрости и помогает использовать их творческую энергию с пользой.

Львы яркие, харизматичные и щедрые, любят внимание и умеют вдохновлять окружающих.

Дева (23 августа – 22 сентября) - Архангел Метатрон

Помогает девам видеть картину целиком и не застревать в мелочах.

Девы практичные, наблюдательные и умные, иногда слишком критичные, но всегда надёжные.

Весы (23 сентября – 22 октября) - Архангел Иофиил

Учит весы сохранять гармонию и принимать справедливые решения.

Весы обаятельные, дипломатичные и любят красоту во всём. Иногда им сложно выбрать, но они всегда стремятся к равновесию.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) - Архангел Иеремиил

Помогает скорпионам трансформироваться и отпускать прошлое.

Скорпионы страстные, глубокие и загадочные. Они редко показывают слабость, но обладают мощной внутренней энергией.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) - Архангел Рагуил

Направляет стрельцов к истине и справедливости.

Стрельцы - оптимисты, авантюристы и философы. Их жажда знаний и свободы заражает окружающих.

Козерог (22 декабря – 19 января) - Архангел Азраил

Дарит спокойствие и помогает козерогам справляться с трудностями.

Козероги трудолюбивые, дисциплинированные и упорные. Иногда они слишком серьёзные, но именно это делает их надёжной опорой.

Водолей (20 января – 18 февраля) - Архангел Уриил

Помогает воплощать идеи и смотреть в будущее.

Водолеи оригинальные, независимые и немного странные - в хорошем смысле. Они живут наперекор правилам и меняют мир по-своему.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) - Архангел Сандалфон

Дарит вдохновение и усиливает интуицию.

Рыбы нежные, мечтательные и чувствительные. У них богатая фантазия, и именно это делает их особенными.