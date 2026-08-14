Азиатский ужин с лососем на противне за 20 минут

Сочный лосось, морковь и брокколи запекаются вместе в духовке под ароматным соусом из соевого соуса, кунжутного масла, имбиря и чеснока. Всего 20 минут - и ужин готов!
Ингредиенты
Лосось - 4 филе (по 150–180 г каждое)
Морковь - 2–3 шт., нарезать тонкими полосками
Брокколи - 300 г, разобрать на соцветия
Коричневый сахар - 2 ст. л.
Кунжутное масло - 2 ст. л.
Тамари или соевый соус - 4 ст. л.
Кинза - 2 ст. л., мелко нарезанная
Свежий имбирь - 1 ст. л., тёртый
Чеснок - 2 зубчика, измельчённых
Кунжут - 1 ст. л.
Зелёный лук - 2 стебля, нарезать колечками
Пошаговое приготовление
Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом.
Приготовьте соус: в миске смешайте коричневый сахар, кунжутное масло, тамари, кинзу, имбирь, чеснок и кунжут.
Выложите на противень лосось, морковь и брокколи. Полейте половиной соуса и перемешайте овощи, чтобы они покрылись маринадом.
Запекайте 12–15 минут, пока лосось не станет нежно-розовым и не достигнет внутренней температуры 63 °C.
Подача: полейте оставшимся соусом, посыпьте зелёным луком. Можно подать с рисом или лапшой.
Совет по выбору лосося: предпочтительнее дикий, а не фермерский - он вкуснее, полезнее и экологичнее.