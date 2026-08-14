Азиатский ужин с лососем на противне за 20 минут

Брокколи - 300 г, разобрать на соцветия

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Лосось - 4 филе (по 150–180 г каждое)

Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом.

Приготовьте соус: в миске смешайте коричневый сахар, кунжутное масло, тамари, кинзу, имбирь, чеснок и кунжут.

Выложите на противень лосось, морковь и брокколи. Полейте половиной соуса и перемешайте овощи, чтобы они покрылись маринадом.

Запекайте 12–15 минут, пока лосось не станет нежно-розовым и не достигнет внутренней температуры 63 °C.