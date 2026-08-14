14 августа 2026, 07:39

Азиатский ужин с лососем на противне за 20 минут

Азиатский ужин с лососем на противне за 20 минут

Сочный лосось, морковь и брокколи запекаются вместе в духовке под ароматным соусом из соевого соуса, кунжутного масла, имбиря и чеснока. Всего 20 минут - и ужин готов!

Ингредиенты

  • Лосось - 4 филе (по 150–180 г каждое)

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  • Морковь - 2–3 шт., нарезать тонкими полосками

  • Брокколи - 300 г, разобрать на соцветия

  • Коричневый сахар - 2 ст. л.

  • Кунжутное масло - 2 ст. л.

  • Тамари или соевый соус - 4 ст. л.

  • Кинза - 2 ст. л., мелко нарезанная

  • Свежий имбирь - 1 ст. л., тёртый

  • Чеснок - 2 зубчика, измельчённых

  • Кунжут - 1 ст. л.

  • Зелёный лук - 2 стебля, нарезать колечками

Пошаговое приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом.

  2. Приготовьте соус: в миске смешайте коричневый сахар, кунжутное масло, тамари, кинзу, имбирь, чеснок и кунжут.

  3. Выложите на противень лосось, морковь и брокколи. Полейте половиной соуса и перемешайте овощи, чтобы они покрылись маринадом.

  4. Запекайте 12–15 минут, пока лосось не станет нежно-розовым и не достигнет внутренней температуры 63 °C.

  5. Подача: полейте оставшимся соусом, посыпьте зелёным луком. Можно подать с рисом или лапшой.

Совет по выбору лосося: предпочтительнее дикий, а не фермерский - он вкуснее, полезнее и экологичнее.

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