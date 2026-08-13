Коротко, смело и без попытки «омолодиться»: пять версий пикси для женщин 50+

Короткая стрижка давно перестала быть синонимом строгого образа. Современная пикси может выглядеть мягко и женственно, нарочито небрежно или даже немного дерзко - все зависит от формы, текстуры волос и выбранной длины. Особенно интересно эта стрижка смотрится после 50. Она способна подчеркнуть скулы и глаза, добавить волосам движения и при этом выглядеть актуально, а не как попытка повторить моду прошлых десятилетий. Главное - не искать универсальную «омолаживающую» стрижку, а подобрать вариант под конкретную внешность и образ жизни.

Марк Лисон, бывший обладатель звания «Лучший парикмахер Великобритании», считает удачную пикси одной из немногих причесок, которые одновременно выглядят современно и не выходят из моды. По его словам, короткая длина не лишает волосы мягкости: грамотно выполненная стрижка, наоборот, добавляет движения и помогает подчеркнуть естественную текстуру.

Сегодня у пикси множество вариаций. Вот пять из них, на которые стоит обратить внимание.

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1. Пикси с ретроволнами

Ретро снова в моде, и один из самых эффектных способов обыграть эту тенденцию - сделать на коротких волосах аккуратные S-образные волны, напоминающие укладки эпохи флапперов.

Такой вариант особенно хорошо подходит для кудрявых, сильно вьющихся и естественно текстурированных волос. Бока и затылок остаются короткими, а верхняя часть сохраняет немного больше длины, чтобы ее можно было уложить в характерные волны.

Стилист Мария Сотириу называет такую прическу удачным способом получить изысканный образ без многочасовой укладки. И в этом есть смысл: волосы не приходится постоянно выпрямлять или укрощать - их природная структура становится частью прически.

Для укладки понадобятся гель или мусс сильной фиксации и расческа с мелкими зубьями. А чтобы волны дольше сохраняли форму и волосы меньше травмировались во время сна, можно использовать шелковую шапочку.

2. Бикси - если на полноценную пикси пока не хочется

Бикси, или пикси-боб, подойдет тем, кто хочет попробовать короткую стрижку, но пока не готов расстаться с привычной длиной. Это своеобразная золотая середина между бобом и пикси.

Прическа стала особенно популярной в 90-х благодаря Гвинет Пэлтроу и Холли Берри и сейчас снова вернулась в число заметных коротких стрижек. Ее главное преимущество - сочетание легкости коротких волос с длиной, которая позволяет сохранить мягкий контур и дает больше возможностей для укладки.

Бикси может стать хорошим переходным вариантом для тех, кто привык к бобу и постепенно хочет сделать стрижку короче. Среди современных источников вдохновения Марк Лисон выделяет Шэрон Стоун и Робин Райт - обе носят слегка удлиненные версии пикси, которые выглядят сдержанно, элегантно и современно.

Особенно выразительно бикси смотрится на овальном и сердцевидном лице. Но в целом это один из наиболее универсальных вариантов в списке.

3. Стрижка в стиле Вайноны Райдер

Легкая растрепанность, несколько слоев и немного гранжа - стрижка в стиле Вайноны Райдер возвращает ту самую беззаботную эстетику 90-х.

Сегодня у нее есть еще одно интересное преимущество. Текстурированная пикси особенно хорошо сочетается с естественной сединой.

Стилист Элла Фишер отмечает, что ей нравится, когда женщины старше 50 лет не пытаются скрыть седые волосы, а подчеркивают их с помощью многослойной пикси. Серебристые, серые и белые пряди при такой стрижке плавно переходят друг в друга и становятся частью образа.

Чтобы подчеркнуть текстуру, волосы можно высушить феном с небольшой круглой щеткой, направляя отдельные пряди к лицу. В конце достаточно нанести немного матового текстурирующего воска и выделить несколько прядей.

Получается образ с характером - особенно удачный вариант для тех, кто хочет носить естественную седину и при этом не отказываться от модной стрижки.

4. Фликси - немного отросшая, зато очень обаятельная

Фликси можно представить как пикси, которой позволили немного отрасти. Именно легкая «недосказанность» и делает эту стрижку интересной: волосы выглядят мягко, свободно и не слишком тщательно уложенными.

Стилист Зои Ирвин обращает внимание на загибающиеся на затылке кончики - в них есть заметное настроение 90-х. При этом современная версия фликси выглядит гораздо непринужденнее классической пикси.

Есть у этой стрижки и практическая сторона. Она может подойти волосам, которые со временем стали менее густыми, особенно в области висков и по бокам головы.

В подобных случаях, по словам Ирвин, можно использовать очень деликатные наращенные пряди в отдельных зонах - не для заметного увеличения длины, а для создания дополнительного объема. Иногда для выразительной короткой прически действительно нужно совсем немного волос.

5. Пикси с выбритыми висками - для тех, кто любит смелые решения

Это самый дерзкий вариант из пяти. Бока и затылок здесь заметно короче, а верхняя часть сохраняет длину, текстуру и движение.

Контраст между короткими и более длинными участками сразу делает образ современным и слегка авангардным. Подобную стрижку не случайно связывают с такими иконами коротких волос, как Тильда Суинтон и Джейми Ли Кертис.

Парикмахер и амбассадор Olaplex Саманта Кусик признает: это более смелое решение, но при правильном подборе оно может выглядеть впечатляюще. Особенно если хочется не просто короткую стрижку, а действительно индивидуальный образ.

С укладкой здесь все довольно просто. На более длинную часть волос достаточно нанести немного разглаживающего крема, направить прядь вперед и позволить ей свободно лежать. Слишком старательно выверенная укладка современной пикси скорее мешает - легкая небрежность работает гораздо лучше.

Пикси после 50 - это точно хорошая идея?

Пять вариантов показывают главное: у современной пикси нет единого образца. Бикси подойдет тем, кто только привыкает к короткой длине, волнистая версия добавит элегантности, стрижка в стиле Вайноны Райдер красиво подчеркнет естественную седину, фликси привнесет настроение 90-х, а вариант с выбритыми висками подойдет тем, кто не боится более выразительных решений.

При этом современная короткая стрижка вовсе не обязана выглядеть как попытка стать моложе. Гораздо интереснее, когда она подчеркивает черты лица, естественную текстуру волос и индивидуальность.

Именно в этом, пожалуй, и заключается главный секрет удачной пикси после 50. Лучшая стрижка - не та, которая обещает убрать несколько лет, а та, которая действительно подходит человеку.