Вам на какой?: что будет, если все знаки Зодиака застрянут в одном лифте

В застрявшем лифте первым даст о себе знать громкий Овен. «Что происходит? Что значит «застрял»?!», – закричит он, нетерпеливо барабаня в двери.

Лев тут же окажется в центре внимания и постарается взять ситуацию под свой контроль: «Не волнуйтесь! Я позабочусь об этом. Всю ответственность беру на себя. Я разберусь с этим!»

Но этого не сможет допустить Скорпион: «Ты? Да кто ты такой, черт возьми? Почему именно ты будешь этим заниматься? Я сам позабочусь об этом!»

Весы постараются решить проблему мирным путем, но так и не остановятся ни на одном из вариантов: «Не надо спорить. Давайте решим эту проблему мирно. Может, позовем на помощь? Или давайте начнем прыгать все вместе, чтобы сдвинуть лифт? Или все-таки подождем? Я не знаю… что же нам делать?»

Близнецы демонстрируют готовность общаться и знакомиться с другими людьми: «Как дела? Откуда ты? Я просто приехал в гости…» Они уже успели представиться всем и начали руководить шоу.

Рак впадает в депрессию и начинает разговаривать по телефону… Со своей мамой, конечно!

Вмешивается Телец: «А в чем вообще проблема?.. Мы могли бы перекусить, пока ждем помощи». После чего достает из сумки конфеты, бутерброды и шоколадные батончики.

Дева в ужасе: «На пол падают крошки! Где веник, где пылесос? Это какое-то безобразие!»

Стрелец стоит в раздумьях с упакованной дорожной сумкой. Он из-за этого происшествия пропустил рейс на самолет в самое экзотическое место планеты… Но ничего, в его голове уже созревает план путешествия в другое самое экзотическое место.

Пока Лев и Скорпион дерутся, Козерог, не теряя хладнокровия, авторитарным тоном пытается заставить кого-нибудь починить лифт.

Водолей сам пытается что-нибудь сделать (раздвинуть двери, высадить люк на крыше кабины) в надежде спасти застрявших людей.

Рыбы жмутся в углу: «О, Боже, это судьба, мы все умрем!!!»

Итак, подумайте дважды, с кем вы хотите оказаться рядом в критической ситуации.

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