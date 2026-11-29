Под видом Chrome и TikTok распространяют троян для Android. Как понять, что вы установили подделку

Если вы скачали Chrome или TikTok со стороннего сайта, а после установки телефон предложил добавить ещё и «защиту от Google», стоит проверить устройство. Именно так распространяется банковский троян Rokarolla, выяснили специалисты компании Zimperium. Официальные версии Chrome и TikTok из Google Play из-за этого предупреждения удалять не нужно.

Предупреждение появилось в латвийских СМИ в конце ноября, однако саму угрозу исследователи описали ещё 16 июня 2026 года. Они установили, что троян нацелен на пользователей 217 банковских и криптовалютных приложений. Эта цифра обозначает число приложений, которые интересуют злоумышленников. Масштаб заражения в Латвии из отчёта установить нельзя.

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Зачем поддельному приложению ваш PIN-код

Обман начинается на сайте, который предлагает скачать знакомый браузер или социальную сеть. После установки подделка выдаёт себя за службу Google Play Protect и предлагает установить ещё один компонент. Затем программа запрашивает доступ к SMS, уведомлениям и специальным возможностям Android. Такая последовательность просьб - повод остановить установку.

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Одна из самых убедительных уловок Rokarolla - поддельный экран блокировки. Он выглядит как привычное окно Android, в котором владелец вводит PIN-код, пароль или графический ключ. Если ввести код в таком окне, его получат мошенники. Троян также способен читать SMS и записывать вводимый текст. Под угрозой оказываются в том числе одноразовые коды, которые приходят на телефон.

Что делать, если вы уже установили подделку

Если вы вводили банковские данные или заметили незнакомую операцию, сразу свяжитесь с банком с другого устройства. Используйте официальный номер банка, указанный на карте или на его сайте. Пароли, которые вы вводили на подозрительном телефоне, смените с доверенного устройства. Удалите подозрительное приложение. Откройте настройки телефона, найдите раздел «Приложения» и выберите программу, которую скачали по сторонней ссылке. Проверьте также, не появился ли вместе с ней незнакомый компонент, который вам предложили установить как «защиту», рекомендует Google Account Help Запустите настоящую «Play Защиту». Для этого откройте сам магазин Google Play, нажмите на значок профиля и выберите «Play Защита». Убедитесь, что проверка приложений включена, запустите сканирование и установите доступные обновления безопасности Android. Rokarolla способна отключать защиту, поэтому проверить эту настройку стоит, даже если раньше она была включена.

Источники: отчёт Zimperium о Rokarolla · рекомендации Google по удалению вредоносного ПО · справка Google о «Play Защите».