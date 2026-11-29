На Домской площади откроют рождественскую ярмарку Старой Риги. Что в программе и когда приходить

В воскресенье, 29 ноября, в 17:00 на Домской площади в Риге начнётся праздничное открытие рождественской ярмарки. Первым выступит Маркус Рива вместе с Белым хором из Талси. В 19:00 на сцену выйдет оркестр ВВС США в Европе и Африке, сообщили организаторы агентству LETA.

Ярмарка проработает до 3 января включительно. В этом году у городской ёлки разместятся 100 торговых точек. Латвийские мастера привезут деревянные игрушки, вязаные вещи, украшения, свечи, изделия из кожи и плетёные корзины. Из съедобных подарков можно будет выбрать пипаркукас и мёд, а на месте - попробовать традиционные латвийские блюда и праздничные напитки.

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По выходным на площади будут выступать хоры, фольклорные коллективы и детские вокальные ансамбли. В выходные и праздничные дни дети смогут встретиться с Дедом Морозом и гномами, поучаствовать в творческих мастерских, прокатиться на карусели или верхом на пони.

Часы работы ярмарки

С понедельника по четверг ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00, по пятницам - с 11:00 до 23:00, по субботам - с 10:00 до 23:00, по воскресеньям - с 10:00 до 21:00. Тем, кто собирается за подарками, стоит учесть, что по пятницам и субботам ремесленники и домашние производители заканчивают торговлю в 21:00.

Расписание на Рождество и Новый год