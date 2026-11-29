Фотографии уже на новом телефоне, контакты на месте, SIM-карта работает. Но прежде чем стереть старый смартфон, попробуйте с нового войти в интернет-банк и электронную почту. Именно в этот момент может выясниться, что Smart-ID остался на прежнем устройстве, а код для входа в почту по-прежнему можно получить только на нём.

Есть и обратный риск - передать следующему владельцу часть своей цифровой жизни. В эфире программы Латвийского телевидения «4. studija» исследователь киберпреступности Элвис Страздиньш рассказал, что на одном из телефонов, сданных как непригодные, обнаружились фотографии владельца, электронная почта и переписка в Telegram.

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Вот что стоит проверить до продажи, обмена или сдачи телефона на переработку.

1. Проверьте, что действительно перенеслось

Откройте на новом телефоне несколько старых фотографий, нужную переписку и важный документ из папки загрузок. Проверьте также приложение, которое выдаёт одноразовые коды для входа в аккаунты. Если коды остались на старом устройстве, перенесите их по инструкции приложения или подготовьте резервные коды для входа. Всё это проще сделать, пока оба телефона у вас в руках.

Владельцам iPhone стоит учесть одну особенность. Если включена синхронизация с iCloud, удаление снимков вручную из галереи может удалить их и из облака, а значит, и с нового iPhone. Для подготовки телефона к продаже у Apple есть отдельная команда «Стереть контент и настройки». Она очищает само устройство, сохраняя содержимое iCloud.

2. Отдельно настройте Smart-ID

Для жителей Латвии это особенно важный шаг. Учётная запись Smart-ID привязана к конкретному устройству. Перестановка SIM-карты и даже появление знакомого значка приложения на новом экране ещё не означают, что с него можно войти в интернет-банк.

Smart-ID рекомендует сначала зарегистрировать новую учётную запись на новом телефоне. Проверьте её, самостоятельно начав привычный вход в интернет-банк. Когда всё заработает, удалите учётную запись старого устройства через приложение Smart-ID на нём. Если прежний телефон уже недоступен, закрыть его учётную запись можно через портал самообслуживания или с помощью службы поддержки.

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3. Если меняется ещё и номер, обновите его до отключения

Оператор со временем может передать освободившийся номер другому абоненту. Прежняя переписка WhatsApp сама по себе ему не откроется. Риск в другом: на старый номер могут продолжить приходить новые сообщения от знакомых и SMS-коды от сервисов, где он всё ещё указан для восстановления доступа.

Пока номер активен, замените его в интернет-банке, электронной почте, аккаунтах Google или Apple и других важных сервисах. В WhatsApp используйте функцию «Изменить номер» и предупредите близких. Если вы меняете одновременно и номер, и смартфон, начните со смены номера в WhatsApp на старом телефоне, а затем переносите чаты.

4. Извлеките карты и полностью сотрите устройство

Когда всё нужное уже работает на новом смартфоне, выньте из старого физическую SIM-карту и карту памяти microSD. На карте могут годами храниться снимки и документы, а сброс телефона не всегда очищает её. Если вы пользовались eSIM, сначала убедитесь, что номер работает на новом устройстве, затем удалите профиль со старого.

На iPhone выйдите из учётной записи Apple и выберите в настройках «Основные» → «Перенос или сброс iPhone» → «Стереть контент и настройки». На Android удалите со старого телефона аккаунт Google, затем в настройках найдите «Сброс к заводским настройкам» или «Удалить все данные». Названия пунктов зависят от производителя. Дождитесь перезагрузки: покупателю или родственнику телефон стоит передавать, когда на экране появится приглашение к первоначальной настройке.

Если телефон потерян или больше не включается

При потере или краже действовать нужно сразу: попросите оператора заблокировать SIM-карту, а учётную запись Smart-ID на пропавшем устройстве закройте. Если заранее был включён поиск устройства, через «Локатор» Apple или сервис поиска Google можно пометить телефон как потерянный и заблокировать его. Если вернуть смартфон не удаётся, можно отправить команду на удалённое стирание. Для её выполнения телефону потребуется подключение к сети.

У сломанного смартфона другая проблема: погасший экран ничего не говорит о состоянии памяти. Если телефон невозможно включить и очистить, извлеките доступные SIM-карту и microSD. Перед сдачей на переработку уточните, принимает ли пункт устройства с личными данными и как именно обеспечивает их уничтожение. Самостоятельно разбирать или разбивать смартфон опасно из-за аккумулятора.