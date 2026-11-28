Зарплаты медиков, обязательное страхование, сокращение очередей: что хотят изменить в здравоохранении Латвии

Повышение зарплат медицинского персонала, сокращение очередей к специалистам, реформа системы квот и введение обязательного медицинского страхования - такие приоритеты обозначил министр здравоохранения Латвии Нормунд Станевич.

При этом пока не решено, потребует ли новая модель медицинского страхования дополнительных платежей от работников и работодателей, сообщает агентство LETA.

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На встрече с руководством Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) министр подчеркнул, что в первую очередь необходимо повысить конкурентоспособность оплаты труда медсестер, помощников врачей, акушерок и помощников медсестер. Именно нехватка этих специалистов является особенно серьезной проблемой для системы здравоохранения.

Среди своих приоритетов Станевич назвал привлечение медицинских работников в отрасль на долгосрочной основе, улучшение условий труда и постепенное повышение конкурентоспособности зарплат.

Министр и председатель профсоюза Лига Бариня сошлись во мнении, что кадровый вопрос имеет решающее значение для устойчивости всей системы здравоохранения.

«Вместе с профсоюзом будем искать лучшие решения для создания по-настоящему справедливой системы оплаты труда», - заявил министр.

Конкретные размеры и сроки повышения зарплат пока не названы.

Обязательное медицинское страхование: придется ли платить больше

Одним из главных приоритетов как нового министра здравоохранения, так и правительства в целом является введение обязательного медицинского страхования.

Однако пока неясно, за счет каких средств будет финансироваться новая система: потребуются ли дополнительные взносы от работников и работодателей или страхование будет обеспечено в рамках действующих налоговых платежей.

«Моя первая задача - совместно с экспертами разработать модель, сравнить варианты финансирования и с помощью расчетов оценить их влияние», - пояснил Станевич.

Только после завершения этой работы предложения будут вынесены на политическое и общественное обсуждение. Тогда же станет известно, что введение обязательного медицинского страхования будет означать в финансовом отношении для жителей и работодателей.

В интервью телеканалу TV3 министр отметил, что новая система должна помочь решить проблему высоких расходов пациентов на медицинские услуги из собственного кармана.

По словам Станевича, страхование должно обеспечить основные медицинские потребности наиболее уязвимых групп населения. При этом пациентам, которые не платят налоги в Латвии, придется дополнительно платить за медицинское обслуживание.

Деньги должны следовать за пациентом

На базе нынешней Национальной службы здравоохранения (NVD) планируется создать Национальный фонд медицинского страхования и страхования ухода, который станет единым закупщиком медицинских услуг и услуг ухода, финансируемых государством.

Создание фонда может также изменить действующий принцип финансирования здравоохранения: деньги будут следовать за пациентом.

Кроме того, министерство намерено наладить более тесное взаимодействие между системами здравоохранения и социального ухода, чтобы жители получали скоординированную помощь. Это особенно важно с учетом старения населения.

Очереди, квоты, больницы и цены на лекарства

Согласно декларации правительства Андриса Кулбергса, в сфере здравоохранения предусмотрен целый ряд изменений, которые непосредственно затронут пациентов:

Реформа системы квот. Планируется полностью реформировать действующую систему, ввести единую запись на медицинские услуги и сократить время ожидания.

Медицинская помощь детям. Предусматривается создание интегрированной системы медицинского обслуживания детей с отменой квот на услуги в пределах бюджетных возможностей.

Реформа больничной сети. Планируется пересмотреть организацию работы больниц, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи, а также безопасность пациентов.

Снижение цен на лекарства. Правительство намерено усилить конкуренцию на фармацевтическом рынке.

Помощь пациентам с хроническими и редкими заболеваниями. Предусматривается расширение доступности медикаментов и совершенствование системы компенсации их стоимости.

Психическое здоровье. Планируется повысить доступность соответствующих услуг, особенно для детей, молодежи и пожилых людей.

Первичная медицинская помощь и профилактика. Правительство намерено укреплять это направление здравоохранения.

Запасы лекарств. Планируется усовершенствовать порядок формирования резервов жизненно важных медикаментов и их поставок.

Цифровизация. Развитие электронных сервисов должно упростить получение медицинских услуг, улучшить обмен данными и снизить административную нагрузку на медиков.

Пока речь идет о приоритетах правительства и планируемых реформах, а не о вступивших в силу изменениях.

Размеры повышения зарплат медиков, механизм финансирования обязательного медицинского страхования, конкретные сроки реформирования системы квот и порядок работы нового фонда еще предстоит определить.

Один из главных вопросов для жителей Латвии - придется ли им дополнительно платить за обязательное медицинское страхование - пока остается открытым.