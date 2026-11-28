В Латвии резко увеличилось производство спирта: за девять месяцев рост превысил 40%

Объем произведенного в Латвии спирта за первые девять месяцев этого года вырос на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют обобщенные Службой государственных доходов (СГД) показатели оборота акцизных товаров, сообщает LETA.

Всего за январь–сентябрь в стране произвели 4,866 млн литров абсолютного алкоголя - на 1,426 млн литров больше, чем за первые девять месяцев 2025 года.

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Весь произведенный объем пришелся на этиловый спирт. Дегидратированный спирт в Латвии в этот период не производили.

При этом импорт этилового спирта сократился на 32,9% - до 6,655 млн литров абсолютного алкоголя.

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Объем реализованного в Латвии этилового спирта, напротив, увеличился на 15,8%, или на 313 160 литров, и составил 2,292 млн литров абсолютного алкоголя. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 1,978 млн литров.

На производство алкогольных напитков за девять месяцев израсходовали 7,02 млн литров абсолютного алкоголя в виде этилового спирта. Это на 28,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было использовано 9,876 млн литров.

Одновременно выросли поставки этилового спирта в другие страны Евросоюза и его экспорт за пределы ЕС. Совокупный объем составил 3,864 млн литров абсолютного алкоголя - на 46% больше, чем за первые девять месяцев 2025 года.

Как ранее сообщало LETA, в 2025 году производство спирта в Латвии сократилось на 32,4% по сравнению с 2024 годом. Всего за прошлый год в стране произвели 5,483 млн литров абсолютного алкоголя - на 2,622 млн литров меньше, чем годом ранее.