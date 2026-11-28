«Устали от негатива и безысходности»: более двух третей жителей Латвии стараются не читать новости

Более двух третей жителей Латвии сознательно избегают новостей с разной периодичностью. Чаще всего причиной становятся негативное содержание публикаций и информационная перегрузка. Об этом свидетельствуют результаты исследования Совета по общественным электронным СМИ (NEPLP), сообщает LETA.

Согласно опросу, 35% респондентов как минимум несколько раз в неделю сознательно избегают просмотра новостей, 15% делают это от одного до трех раз в месяц, а 22% - крайне редко.

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Чаще от новостей стараются дистанцироваться молодые люди, представители других национальностей, жители крупных городов, а также те, кто не пользуется программами Латвийского общественного СМИ (LSM). Реже это делают пожилые люди, жители сельской местности и аудитория LSM.

Самой распространенной причиной отказа от новостей респонденты назвали их негативное и эмоционально тяжелое содержание - этот вариант выбрал 51% опрошенных.

Еще 49% указали на информационную перегрузку.

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Кроме того, 34% участников опроса отметили нехватку времени. Столько же признали, что новости вызывают тревогу и стресс, а также ухудшают самочувствие.

Треть респондентов (33%) считают СМИ необъективными и политически ангажированными. Такой ответ чаще давали пожилые люди. Еще 32% заявили, что не доверяют СМИ, причем эту причину чаще называли представители национальных меньшинств.

Столько же опрошенных считают, что в новостях не хватает предложений по решению проблем и преобладает ощущение безысходности в отношении будущего.

Исследование по заказу NEPLP провела компания Latvijas fakti с мая по июль 2026 года. В опросе участвовали 1525 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет. Кроме того, было проведено 71 полуструктурированное интервью с участниками в возрасте от девяти лет.