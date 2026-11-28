В субботу, 28 ноября, накануне первого воскресенья Адвента, на улицы Риги выйдет необычный трамвай. Компания Rīgas satiksme подготовила для жителей и гостей столицы праздничный сюрприз, о котором рассказала на своих страницах в социальных сетях.

Один из трамваев превратился в настоящего рождественского вестника, который будет путешествовать по городу, даря праздничное настроение пассажирам и прохожим.

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«Немного эльфийского трудолюбия, заботы и праздничной радости = и трамвай превратился в вестника Рождества! Пусть он, проезжая по городу, создает праздничную атмосферу, зажигает огоньки в глазах и дарит радость каждому, кто встретит его на своем пути, - говорится в сообщении Rīgas satiksme.

Для поездки используется обычный билет общественного транспорта Риги.

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Для тех, кто захочет увидеть необычный вагон или прокатиться в нем, предусмотрена специальная подсказка.

Рождественский трамвай в Риге не привязан к одному номеру и каждый день выходит на разные линии, поэтому искать его удобнее всего в реальном времени через официальную карту общественного транспорта Rīgas satiksme. На электронной карте движения общественного транспорта рождественский трамвай будет обозначен иконкой оленя Рудольфа.

Следить за движением транспорта можно на сайте Rīgas satiksme.

Откройте карту транспорта. Перейдите в раздел «Расписания» (Saraksti) на сайте или в приложении Rīgas satiksme и включите отображение трамваев на интерактивной карте в реальном времени.

Найдите значок оленя. Праздничный вагон выделяется среди обычных пиктограмм специальной иконкой северного оленя Рудольфа, по которой сразу виден номер маршрута и ближайшая остановка.

Учитывайте направление. Нажав на иконку оленя, можно проверить конечную остановку - из центра удобно доехать как в сторону Задвинья (например, в Иманту на 1-м маршруте), так и в сторону Юглы или Кенгарагса, в зависимости от того, на какую линию вагон вышел сегодня.

«Пусть радость ожидания Рождества путешествует вместе с нами!» - пожелали в компании.

Появление праздничного трамвая станет подарком рижанам в первые выходные Адвента, когда в городе появляется атмосфера рождественских праздников.