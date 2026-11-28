В субботу, 28 ноября, накануне первого воскресенья Адвента, на улицы Риги выйдет необычный трамвай. Компания Rīgas satiksme подготовила для жителей и гостей столицы праздничный сюрприз, о котором рассказала на своих страницах в социальных сетях.
Один из трамваев превратился в настоящего рождественского вестника, который будет путешествовать по городу, даря праздничное настроение пассажирам и прохожим.
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«Немного эльфийского трудолюбия, заботы и праздничной радости = и трамвай превратился в вестника Рождества! Пусть он, проезжая по городу, создает праздничную атмосферу, зажигает огоньки в глазах и дарит радость каждому, кто встретит его на своем пути, - говорится в сообщении Rīgas satiksme.
Для поездки используется обычный билет общественного транспорта Риги.
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Для тех, кто захочет увидеть необычный вагон или прокатиться в нем, предусмотрена специальная подсказка.
Откройте карту транспорта. Перейдите в раздел «Расписания» (Saraksti) на сайте или в приложении Rīgas satiksme и включите отображение трамваев на интерактивной карте в реальном времени.
Найдите значок оленя. Праздничный вагон выделяется среди обычных пиктограмм специальной иконкой северного оленя Рудольфа, по которой сразу виден номер маршрута и ближайшая остановка.
Учитывайте направление. Нажав на иконку оленя, можно проверить конечную остановку - из центра удобно доехать как в сторону Задвинья (например, в Иманту на 1-м маршруте), так и в сторону Юглы или Кенгарагса, в зависимости от того, на какую линию вагон вышел сегодня.
«Пусть радость ожидания Рождества путешествует вместе с нами!» - пожелали в компании.
Появление праздничного трамвая станет подарком рижанам в первые выходные Адвента, когда в городе появляется атмосфера рождественских праздников.