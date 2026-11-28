В субботу, 28 ноября, Агенскалнский рынок в Риге на несколько часов погрузится в атмосферу американского Дня благодарения. Гостей ждут живая музыка, дегустация традиционных пирогов, кулинарный мастер-класс, выставка и развлечения для всей семьи, сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.
Праздник «День Америки: вкус Дня благодарения» организует посольство США в Латвии.
Читайте нас также
Мероприятие станет завершающим аккордом года, посвященного 250-летию провозглашения независимости Соединенных Штатов.
Организаторы приглашают жителей и гостей Риги познакомиться с американской культурой, открыть для себя гастрономические традиции Дня благодарения и отметить дружбу между Латвией и США.
Что ждет гостей праздника
Музыкальную атмосферу праздника создаст оркестр 1-й пехотной дивизии армии США. Музыканты выступят дважды - в 12:00 и 15:00.
Любителей гастрономических открытий ждут дегустация традиционных американских пирогов, кулинарный мастер-класс и дегустационные стенды.
Познакомиться с историей и культурой Соединенных Штатов можно будет на передвижной выставке Founders Museum, посвященной отцам-основателям США. Организаторы также подготовили викторину об американских инновациях.
Кроме того, посетители смогут пообщаться с выпускниками американских программ обмена и узнать больше об образовательных возможностях, которые предлагают American Councils for International Education Latvia и Балтийско-американский фонд свободы (BAFF).
Немного о традициях Дня благодарения
День благодарения - один из самых любимых семейных праздников в Соединенных Штатах. Его отмечают в четвертый четверг ноября, и в этом году он пришелся на 26 ноября.
В этот день принято собираться за большим семейным столом, благодарить за все хорошее, что есть в жизни, и угощать близких традиционными блюдами. Главные символы праздничного застолья - запеченная индейка, клюквенный соус и тыквенный пирог.
В эту субботу ощутить атмосферу американского праздника можно будет, не покидая Риги.
Мероприятие пройдет 28 ноября с 12:00 до 17:00 на Агенскалнском рынке по адресу: ул. Нометню, 64.