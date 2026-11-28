Оркестр, дегустации, мастер-классы: в субботу на Агенскалнском рынке отметят американский День благодарения

В субботу, 28 ноября, Агенскалнский рынок в Риге на несколько часов погрузится в атмосферу американского Дня благодарения. Гостей ждут живая музыка, дегустация традиционных пирогов, кулинарный мастер-класс, выставка и развлечения для всей семьи, сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Праздник «День Америки: вкус Дня благодарения» организует посольство США в Латвии.

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Мероприятие станет завершающим аккордом года, посвященного 250-летию провозглашения независимости Соединенных Штатов.

Организаторы приглашают жителей и гостей Риги познакомиться с американской культурой, открыть для себя гастрономические традиции Дня благодарения и отметить дружбу между Латвией и США.

Что ждет гостей праздника

Музыкальную атмосферу праздника создаст оркестр 1-й пехотной дивизии армии США. Музыканты выступят дважды - в 12:00 и 15:00.

Любителей гастрономических открытий ждут дегустация традиционных американских пирогов, кулинарный мастер-класс и дегустационные стенды.

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Познакомиться с историей и культурой Соединенных Штатов можно будет на передвижной выставке Founders Museum, посвященной отцам-основателям США. Организаторы также подготовили викторину об американских инновациях.

Кроме того, посетители смогут пообщаться с выпускниками американских программ обмена и узнать больше об образовательных возможностях, которые предлагают American Councils for International Education Latvia и Балтийско-американский фонд свободы (BAFF).

Немного о традициях Дня благодарения

День благодарения - один из самых любимых семейных праздников в Соединенных Штатах. Его отмечают в четвертый четверг ноября, и в этом году он пришелся на 26 ноября.

В этот день принято собираться за большим семейным столом, благодарить за все хорошее, что есть в жизни, и угощать близких традиционными блюдами. Главные символы праздничного застолья - запеченная индейка, клюквенный соус и тыквенный пирог.

В эту субботу ощутить атмосферу американского праздника можно будет, не покидая Риги.

Мероприятие пройдет 28 ноября с 12:00 до 17:00 на Агенскалнском рынке по адресу: ул. Нометню, 64.