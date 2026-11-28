Контроль - не забота, унижение - не шутка: как распознать эмоциональное насилие и куда обращаться за помощью в Латвии

Проверка чужого телефона, запрет на встречи с друзьями, постоянная критика, унижения под видом шуток - эмоциональное насилие не оставляет синяков, и его не всегда легко распознать.

Министерство благосостояния Латвии запустило информационно-просветительскую кампанию «Заметь разницу!» (Pamani atšķirību!), которая поможет людям распознавать насилие в отношениях, защищать себя и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации, сообщается на официальном сайте министерства.

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Кампания приурочена к международной инициативе «16 дней против насилия», которая ежегодно начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Каждый пятый житель Латвии сталкивался с эмоциональным насилием

Согласно данным исследования Балтийского института социальных наук (Baltic Institute of Social Sciences), каждый пятый опрошенный житель Латвии в возрасте от 18 до 75 лет сталкивался с эмоциональным насилием в семье в течение пяти лет, предшествовавших опросу.

Среди людей, переживших различные формы домашнего насилия, 62% не обращались за помощью, а 41% вообще никому не рассказывали о случившемся.

Данные Центрального статистического управления Латвии за 2021 год также свидетельствуют о масштабах проблемы. Хотя бы раз в жизни с психологическим насилием со стороны партнера сталкивались 28,8% женщин и 17,1% мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, имевших интимного партнера.

Где заканчивается забота и начинается насилие

Эмоциональное насилие может долго оставаться незаметным даже для самого человека, который ему подвергается. Ревность оправдывается любовью, стремление контролировать каждый шаг - беспокойством, а оскорбления - чувством юмора.

Стоит обратить внимание на следующие признаки: постоянная критика, оскорбления и унижения, проверка личной переписки и телефона без согласия партнера, ограничение общения с друзьями и родственниками, угрозы и запугивание, систематические попытки заставить человека сомневаться в собственной памяти, восприятии событий и правильности своих решений, ограничение самостоятельности и постоянный контроль.

Разногласия возникают практически в любых отношениях. Однако если один человек систематически использует страх, унижение и давление, чтобы управлять поведением другого, речь может идти уже не об обычном семейном конфликте.

Как отмечает заместитель директора департамента планирования и развития социальной политики Министерства благосостояния Агнесе Гайле, обратиться за консультацией можно даже тогда, когда человек еще не уверен, является ли происходящее в его семье насилием.

Почему бывает так трудно уйти

Общие дети, финансовая зависимость, отсутствие другого жилья, страх перед реакцией партнера, надежда на перемены и эмоциональная привязанность - все это может мешать человеку выйти из разрушительных отношений.

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Кроме того, после расставания насилие иногда не прекращается, а усиливается. Именно поэтому важно обращаться за профессиональной поддержкой, даже если решение о разрыве отношений еще не принято.

Куда обращаться за помощью в Латвии

Министерство благосостояния создало специальный информационный раздел, где собраны рекомендации специалистов и контакты служб помощи.

110 - полиция. Если существует непосредственная угроза безопасности, необходимо обратиться в полицию. Полицейские могут принять решение об отделении агрессора от пострадавшего. Через суд также можно добиться временной защиты от насилия, включая запрет приближаться к пострадавшему.

116006 - телефон поддержки пострадавших от преступлений. Здесь можно получить консультацию и узнать, какие шаги предпринять в сложившейся ситуации.

116123 - круглосуточный телефон эмоциональной поддержки.

Пострадавшим от насилия доступны оплачиваемые государством консультации психолога, социального работника и юриста. Для получения такой помощи необходимо обратиться в социальную службу своего самоуправления.

Подробнее о кампании и услугах социальной реабилитации можно узнать на сайте Министерства благосостояния.

Если оставаться дома небезопасно, социальная служба поможет найти временное убежище - кризисный центр или кризисную квартиру.

Как помочь близкому человеку

Если вы подозреваете, что кто-то из ваших друзей или родственников подвергается насилию, важно выслушать человека, не осуждая его и не требуя немедленно разорвать отношения, выяснить, какая помощь необходима.

Получить консультацию о том, как помочь близкому, также можно по телефону 116006.

Особое внимание в рамках кампании будет уделено экономическому насилию, в том числе в отношении пожилых людей, а также цифровому насилию, с которым сталкивается молодежь.

Кампания софинансируется Европейским социальным фондом плюс (ESF+) в рамках проекта по сокращению насилия в семье.