Будущим пенсионерам в Латвии могут предоставить значительно больше возможностей распоряжаться деньгами, накопленными на втором пенсионном уровне. Разрабатываемые поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях предусматривают расширение существующего перечня вариантов с двух до шести, сообщает Diena.

Одна из главных целей реформы - дать людям возможность защитить свои накопления от неблагоприятной ситуации на финансовых рынках в момент выхода на пенсию, а также продолжать получать инвестиционный доход уже после завершения трудовой деятельности.

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Как действует система сейчас

При выходе на пенсию жители Латвии могут выбрать один из двух вариантов:

присоединить накопленный на втором уровне капитал к первому уровню и получать единую государственную пенсию

заключить договор страхования пожизненной пенсии

Обе возможности планируется сохранить. При этом первый вариант сегодня является наиболее популярным среди жителей Латвии.

Какие возможности могут появиться

Предлагаемые изменения предусматривают два вида страхования пожизненной пенсии - с привязкой к финансовым рынкам и без нее.

Гарантированные пожизненные выплаты в будущем смогут предлагать не только страховые компании, но и пенсионные фонды. Предполагается, что расширение конкуренции позволит улучшить условия для клиентов.

Другой вариант позволит сохранить инвестиционный потенциал пенсионного капитала. Однако размер накоплений при этом сможет как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Такая возможность будет доступна людям, накопившим на втором пенсионном уровне сумму не менее десяти минимальных месячных зарплат. При действующей в 2026 году минимальной зарплате это составляет 7800 евро.

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Также рассматривается возможность сохранить средства в действующем пенсионном плане и постепенно использовать их для пенсионных выплат, размер которых будет пересматриваться ежегодно.

Еще одно предложение позволит отложить решение об использовании накоплений на срок до трех лет, если выход на пенсию совпадет с неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках.

Кроме того, Министерство благосостояния предлагает разрешить прекращать участие во втором пенсионном уровне за пять лет до достижения пенсионного возраста, переводя накопленный капитал на первый уровень. Однако эта инициатива пока не получила поддержки Банка Латвии и представителей финансовой отрасли.

Зачем нужны изменения

Как поясняет руководитель управления надзора за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре, действующая система не позволяет в полной мере защитить будущих пенсионеров от резких колебаний финансовых рынков.

Если человек выходит на пенсию в период финансового кризиса, продажа всех накопленных активов может зафиксировать убытки, которые впоследствии уже невозможно будет компенсировать за счет восстановления рынка.

Новые механизмы позволят избежать необходимости продавать все активы одновременно. Часть капитала будет направляться на текущие пенсионные выплаты, а оставшиеся средства смогут продолжать работать на финансовых рынках.

При этом инвестиции по-прежнему будут сопряжены с риском: рост капитала не гарантирован.

Когда могут вступить в силу новые правила

Предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 января 2028 года. Однако окончательные решения еще не приняты.

Кроме того, не все новые возможности обязательно станут доступны одновременно: финансовым учреждениям потребуется время для разработки соответствующих продуктов.