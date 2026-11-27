Первые посетители смогут прийти уже сегодня с 11:00. Вместе с открытием ярмарки на Домской площади зажжется праздничная елка, а вечером начнется музыкальная программа. С 20:00 до 23:00 здесь будет играть диджей Карлис Зариньш.

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Что предложат посетителям

На ярмарке соберутся латвийские ремесленники и домашние производители. В торговых домиках будут продавать деревянные изделия, игрушки, вязаные вещи, украшения, свечи, кожаные и плетеные аксессуары. Можно будет подобрать и другие подарки ручной работы.

Гастрономическая часть тоже обещает быть разнообразной. Посетителям предложат традиционные латвийские блюда, имбирное печенье пипаркукас, мед, глинтвейн и горячие напитки.

Для детей по выходным и праздничным дням подготовили отдельную программу. Можно будет встретиться с Дедом Морозом и гномами, поучаствовать в творческих мастерских, покататься на карусели и пони.

Когда состоится официальное открытие

Праздничную церемонию проведут в воскресенье, 29 ноября, в первый Адвент. В 17:00 на Домской площади выступят Маркус Рива и Талсинский белый хор. В 19:00 эстафету примет оркестр Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Концерты продолжатся на протяжении всего сезона. По выходным на сцене будут выступать хоры, фольклорные коллективы, детские вокальные ансамбли и латвийские музыканты. В программе также предусмотрены диджей-сеты.

Еще одно праздничное событие состоится в субботу, 28 ноября. В 17:00 на Ратушной площади торжественно зажгут главную рождественскую елку Риги. Вечером на Домской площади с 20:00 до 23:00 будет играть DJ Jāns.

График работы ярмарки

В обычные дни торговые точки будут открыты по следующему расписанию:

При этом по пятницам и субботам ремесленники и домашние производители будут завершать торговлю в 21:00.

В рождественские и новогодние дни расписание изменится:

24 декабря - 11:00–20:00.

25 декабря - 11:00–23:00.

26 декабря - 10:00–23:00.

31 декабря - 11:00–02:00 1 января.

1 января - 12:00–23:00.

3 января - 10:00–18:00.

Вход на рождественскую ярмарку свободный. Посетить ее можно ежедневно вплоть до 3 января 2027 года включительно.