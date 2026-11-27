Рождество в пути: в Латвии запускают три праздничных поезда - в вагонах будут играть гномы-музыканты

Компания Pasažieru vilciens (Vivi) специально к Рождеству украсит три пассажирских поезда. В оформлении составов примут участие самоуправления Юрмалы, Огрского края и Даугавпилса. Об этом сообщает агентство LETA.

Первый поезд с рождественским оформлением был создан совместно с самоуправлением Юрмалы.

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Второй, который вышел на линию в пятницу, 27 ноября, оформлен в сотрудничестве с Огрским краевым самоуправлением. В вагонах этого состава представлены мотивы праздничных световых инсталляций, установленных в Огре. Кроме того, на отдельных рейсах в направлении Огре будут выступать в костюмах гномов музыканты из группы Sunny Groove Dixie.

Первый такой музыкальный рейс состоится в воскресенье, 29 ноября: поезд отправится из Риги в Лиелварде в 15:09. Второй запланирован на 20 декабря, также в 15:09 по маршруту Рига - Лиелварде. В этот же день в Огре пройдет большая рождественская ярмарка.

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В начале декабря начнет курсировать и дизельный поезд, украшенный совместно с Даугавпилсским самоуправлением. Его оформление будет вдохновлено сказкой «Снежная королева», которая стала главной темой рождественского убранства города в этом году.

Маршруты и расписание праздничных поездов будут периодически публиковать в социальных сетях «Pasažieru vilciens» и соответствующих самоуправлений. Для поездки в украшенных вагонах отдельный билет не требуется.

фото иллюстративное