Рост цен на топливо заставил многих жителей Латвии пересмотреть привычки передвижения. Уже 41% опрошенных стали реже пользоваться личными автомобилями: одни сократили количество поездок, другие практически отказались от части привычных маршрутов.

По данным Центрального статистического управления (CSP), в октябре 2026 года топливо в Латвии подорожало в среднем на 34,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Увеличение расходов на содержание автомобиля тоже влияет на решения водителей.

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Опрос, проведенный FlixBus, показал, что 30% жителей стали несколько реже садиться за руль. Еще 11% существенно сократили число поездок. Таким образом, почти каждый второй респондент уже изменил свои транспортные привычки.

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Однако подорожание топлива повлияло не на всех. 39% участников опроса продолжают пользоваться автомобилями с прежней частотой, несмотря на выросшие расходы. Еще 20% затруднились сказать, изменилось ли их поведение.

В FlixBus считают, что рост транспортных расходов заставляет людей внимательнее выбирать способы передвижения. Особенно заметно это при планировании дальних поездок, когда к стоимости топлива добавляются расходы на парковку и другие автомобильные нужды.

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