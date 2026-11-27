Латвийский Сейм в очередной раз согласился оказать финансовую поддержку национальной авиакомпании airBaltic. Решение получило убедительное большинство голосов, однако обсуждение сопровождалось резкими заявлениями: одни депутаты требовали прекратить вливать деньги в перевозчика, другие предупреждали, что отказ от помощи может обернуться крахом компании.

За последние семь месяцев парламент уже трижды возвращался к вопросу финансовой поддержки airBaltic. Очередное голосование вновь показало, насколько по-разному политики оценивают перспективы авиакомпании и ответственность государства за её будущее.

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Председатель фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваев обратил внимание на противоречие в бюджетной политике. По его словам, власти одновременно находят деньги для авиакомпании и обсуждают меры, которые затронут семейные бюджеты, в частности замораживание необлагаемого минимума. Он также раскритиковал отсутствие чёткого плана у «Объединённого списка».

Айнарс Шлесерс из партии «Латвия на первом месте» предложил не ограничиваться поиском виновных в нынешнем положении airBaltic, а подумать о дальнейших действиях. Он напомнил, что в числе ответственных за проблемы компании ранее называли Бришкенса, Швинку, Силиню и Кариньша.

Гораздо жёстче высказался депутат Вячеслав Степаненко, представляющий «Суверенную власть» и «Младолатышей». Он напомнил предвыборные обещания прекратить финансирование авиакомпании и назвал её «национальной чёрной дырой».

«Но нет, вот мы опять пришли к тому, что, может быть, на этот раз в последний раз дадим шанс выжить этому зомби, который уже четвёртый год влачит жалкое существование», - заявил Степаненко.

Председатель фракции Нацблока Артурс Бутанс, напротив, выступил против позиции, которую он услышал от критиков поддержки. По его мнению, обсуждаемый вариант не идеален и связан с рисками, однако остаётся единственным разумным сценарием, который даёт авиакомпании шанс продолжить работу.

В итоге за предоставление государственной гарантии проголосовало убедительное большинство. Поддержку решению выразили не только представители правящей коалиции, но и депутаты от «Латвии на первом месте», «Прогрессивных» и «Нового Единства».

Новая помощь airBaltic может понадобиться снова

Само голосование не сняло вопросов о дальнейшей судьбе перевозчика. В парламентских кулуарах уже предполагают, что Сейму придётся возвращаться к финансовой поддержке airBaltic.

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Председатель фракции «Объединённый список» Марис Кучинскис считает, что отказ от помощи тоже вызвал бы серьёзное недовольство. Если бы в декабре авиакомпания прекратила полёты, сотрудники лишились работы, а перевозчик перестал существовать, власти столкнулись бы с не менее жёсткой критикой.

В интервью TV3 Ziņas Кучинскиса спросили, не сами ли политики сформировали негативное отношение общества к airBaltic, неоднократно обещая, что очередная финансовая помощь станет последней.

Он связал подобные обещания прежде всего с бывшим руководителем компании Мартином Гауссом.

«Этим, скорее всего, страдал Гаусс», - ответил Кучинскис.

На уточняющий вопрос о том, не несут ли ответственности и поддерживавшие его политики, он согласился, что такую ситуацию можно интерпретировать именно так. При этом Кучинскис подчеркнул, что сейчас Гауссом занимается прокуратура, а нынешнее руководство авиакомпании подобных обещаний не давало.

По словам политика, если найти инвестора для airBaltic не получится, государству, возможно, придётся решать вопрос о предоставлении гарантии и по третьему траншу экстренного кредита.

Есть и ещё одна проблема, которая может возникнуть после завершения реструктуризации. Согласно оценкам, доля государства в авиакомпании может уменьшиться с нынешних 88% примерно до 5%.

Если airBaltic удастся сохранить, правительству предстоит решить, готово ли оно вкладывать дополнительные средства, чтобы удержать больше влияния на будущее перевозчика. Таким образом, нынешнее решение Сейма может оказаться далеко не последним финансовым вопросом, связанным с национальной авиакомпанией.