В последнюю субботу ноября в Латвии ожидается морозная погода. Небо будет преимущественно облачным, но местами днём выглянет солнце. Существенных осадков не прогнозируется, сообщают синоптики.
Ночью в основном пасмурно, ветер будет слабым. Температура воздуха опустится до -2…-8 градусов.
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Днём во многих районах страны температура воздуха составит 0…-4 градуса.
В Риге ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Ветра практически не будет.
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Ночью в столице температура опустится до -3…-4 градусов, а днём потеплеет всего на один градус.
Световой день в Риге продлится с 8:30 до 15:51.
Геомагнитная активность в субботу начнёт снижаться после слабой магнитной бури уровня G1 в пятницу.