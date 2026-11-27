Мороз до −8 °C и полный штиль: прогноз погоды на последнюю субботу ноября

В последнюю субботу ноября в Латвии ожидается морозная погода. Небо будет преимущественно облачным, но местами днём выглянет солнце. Существенных осадков не прогнозируется, сообщают синоптики.

Ночью в основном пасмурно, ветер будет слабым. Температура воздуха опустится до -2…-8 градусов.

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Днём во многих районах страны температура воздуха составит 0…-4 градуса.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Ветра практически не будет.

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Ночью в столице температура опустится до -3…-4 градусов, а днём потеплеет всего на один градус.

Световой день в Риге продлится с 8:30 до 15:51.

Геомагнитная активность в субботу начнёт снижаться после слабой магнитной бури уровня G1 в пятницу.