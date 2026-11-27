Минимальную зарплату в Латвии поднимут на 40 евро, хотя могли увеличить сильнее

С января 2027 года минимальная зарплата в Латвии вырастет с 780 до 820 евро. Прибавка составит всего 40 евро, хотя по действующей методике расчета минималка могла бы достичь 835 евро. В результате работники недополучат 180 евро за год до вычета налогов.

Дискуссии о более существенном повышении шли в течение этого года, особенно активно - перед выборами в Сейм. Звучало предложение установить минимальную зарплату на уровне 835 евро. Однако правительство решило сохранить ранее утвержденный график, предусматривающий ежегодное увеличение на 40 евро.

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Почему минималку не подняли до 835 евро

Согласно установленной методике, минимальная зарплата должна составлять 46% от средней зарплаты по стране за предыдущий год. По этому принципу в 2027 году она должна была увеличиться сразу на 55 евро - с 780 до 835 евро.

Но Министерство финансов и Латвийская конфедерация работодателей поддержали другой вариант: не менять утвержденный график. Работодатели опасаются, что более резкое повышение увеличит расходы предприятий. Особенно ощутимыми они могут оказаться для самоуправлений и государственного сектора, где многие зарплаты привязаны к минимальной ставке.

Сейчас около 17% работников в Латвии получают минимальную зарплату или меньше. Для них разница между 820 и 835 евро вполне ощутима.

Профсоюзы предлагают компенсировать недостаточный рост зарплат ускоренным повышением необлагаемого минимума. Это позволило бы увеличить доходы не только тех, кто работает за минималку, но и других категорий работников. В 2026 и 2027 годах необлагаемый минимум установлен на уровне 570 евро в месяц.

Когда вопрос пересмотрят

К обсуждению минимальной зарплаты Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству планирует вернуться в июне 2027 года. Тогда могут пересмотреть параметры дальнейшего повышения, но новые решения будут касаться уже 2028 года.

Не исключено, что именно тогда минимальная зарплата и необлагаемый минимум вырастут заметнее. Пока же правительство предпочло придерживаться прежнего плана.

Как часто работодатель обязан платить зарплату

В Латвии зарплату должны выплачивать не реже двух раз в месяц. Однако работодатель и сотрудник могут договориться о выплате один раз в месяц.

Если порядок выплаты меняется, работодатель обязан письменно предупредить работников как минимум за месяц до введения новых правил.

У сотрудника есть право запросить у работодателя справку о начисленной зарплате и удержанных обязательных платежах социального страхования. Также можно потребовать письменный расчет оплаты труда с объяснением всех начислений.

Работодатель обязан отдельно оплачивать дополнительную и сверхурочную работу, ночные смены и работу в праздничные дни. Работнику также полагаются премии, если они предусмотрены законом или трудовым договором.

Какие доплаты предусмотрены законом

Латвийское трудовое законодательство предусматривает несколько видов вознаграждения помимо основной зарплаты. Конкретные условия зависят от характера работы и договоренностей между сторонами.

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В частности, работникам могут полагаться:

доплата за дополнительную работу;

доплата за работу в особых условиях;

надбавка за ночные смены - не менее 50% от установленной часовой или дневной ставки;

доплата за сверхурочную работу и работу в праздничные дни - не менее 100% от установленной ставки;

премии, предусмотренные трудовым договором или коллективным соглашением.

Размер некоторых доплат определяется индивидуально в трудовом или коллективном договоре. Закон также допускает другие формы вознаграждения по соглашению работодателя и работника.

Где зарплаты выше, а где ниже

Разница в доходах между европейскими странами остается значительной. Согласно отчету ОЭСР Taxing Wages 2026, средняя годовая брутто-зарплата в рассмотренных европейских государствах варьируется от 18 590 евро в Турции до 107 487 евро в Швейцарии.

Швейцария занимает первое место с большим отрывом. Следом идут Исландия с 85 950 евро и Люксембург с 77 844 евро. Последний возглавляет рейтинг среди стран Евросоюза.

В пятерку лидеров также вошли Дания (71 961 евро) и Нидерланды (69 028 евро). Средняя годовая зарплата в Норвегии составляет 68 420 евро, в Германии - 66 700 евро, а в Великобритании - 65 340 евро.

Среди крупных европейских экономик показатели заметно скромнее. Во Франции средняя зарплата достигает 45 964 евро в год, в Италии - 36 594 евро, в Испании - 32 678 евро.

Латвия находится в нижней части рейтинга. Средняя годовая брутто-зарплата здесь составляет 21 321 евро. Это немного выше показателя Венгрии (21 257 евро), но ниже, чем в Чехии (23 685 евро), Португалии (24 254 евро) и Польше (24 490 евро).

В Эстонии средний показатель достигает 25 603 евро, в Греции - 26 563 евро, в Литве - 28 474 евро. Самые низкие годовые зарплаты среди стран ЕС зафиксированы в Словакии - 19 590 евро.