«Latvijas pasts» повышает цены на отправку писем и посылок: что изменится с 1 января

С 1 января 2027 года «Latvijas pasts» повысит большинство тарифов на отправку писем и посылок внутри Латвии. При этом стоимость значительной части международных мелких посылок снизится. Изменения предусмотрены в утвержденном Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK) проекте тарифов на универсальную почтовую услугу. Об этом сообщает агентство LETA.

Повышение затронет 26 из 31 тарифной позиции для внутренних отправлений. В пяти случаях стоимость услуг, напротив, снизится.

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В целом снижение предусмотрено более чем для двух третей всех тарифных позиций универсальной почтовой услуги. В основном это касается международных мелких пакетов и почтовых посылок. Размер тарифа будет зависеть от страны назначения, веса и вида отправления.

Более всего подорожает отправка внутренних мелких посылок весом от 1 до 2-х кг. Тариф на отправку обычного посылки этой категории вырастет на 96,7% - с 7,84 до 15,42 евро. За отправку заказной посылки придется платить на 91,7% больше - 17,79 евро вместо 9,28 евро, а за застрахованный - на 89,1% больше, или 21,46 евро вместо 11,35 евро.

Отправка обычных внутренних писем в зависимости от веса подорожает на 4,3–46,3%, заказных - на 27,2–49,8%, застрахованных - на 44,9–55,7%.

В частности, отправка обычного письма весом до 20 граммов будет стоить 2,45 евро вместо 2,35 евро. Тариф на заказное письмо такой весовой категории вырастет с 3,79 до 4,82 евро, на застрахованное - с 5,86 до 8,49 евро.

Вместе с тем некоторые тарифы снизятся. Отправка обычного мелкого пакета весом до 20 граммов подешевеет на 7,8% - до 2,97 евро. Для пакетов весом от 21 до 100 граммов снижение составит 11,8% - до 3,14 евро. Отправка заказных пакетов весом до одного килограмма подешевеет на 11,3% - до 6,22 евро.

Изменятся и тарифы на доставку подписных периодических изданий. Стоимость доставки одного экземпляра вырастет на 6% - с 0,84 до 0,89 евро, а тариф за килограмм - на 1,6%, с 1,22 до 1,24 евро.

Для международных писем весом до 20 граммов стоимость отправки в страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) увеличится на 6,7% - до 3,20 евро. Для стран за пределами ЕЭЗ тариф вырастет на 3,2% - до 4,55 евро.

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При оформлении заказных и застрахованных писем, мелких пакетов и почтовых посылок через систему самообслуживания «Mans pasts» размер скидки увеличится с 0,46 до 0,94 евро.

Все указанные тарифы приведены без налога на добавленную стоимость (НДС).

В SPRK объясняют необходимость пересмотра тарифов структурными изменениями в почтовой отрасли и снижением спроса на традиционные почтовые услуги.

В 2025 году количество отправленных в Латвии писем сократилось на 10,6%, тогда как число посылок увеличилось на 13,8%. Количество почтоматов достигло 1869 - на 7% больше, чем годом ранее. Через них было доставлено 19,9 млн посылок, что на 22% превышает показатель 2024 года.

Председатель совета SPRK Алда Озола отмечает, что цифровизация снижает спрос на традиционные почтовые услуги, а развитие электронной торговли меняет привычки клиентов в отношении доставки отправлений. Эти процессы требуют пересмотра действующей модели универсальной почтовой услуги.

Кроме того, согласно изменениям Всемирной почтовой конвенции, письма с документами весом до 1 кг и мелкие пакеты весом до 2 кг будут относиться к разным категориям и оплачиваться по отдельным тарифам.

Для международных писем также введут две тарифные группы в зависимости от направления: страны ЕЭЗ и государства за ее пределами.