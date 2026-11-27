В субботу, 28 ноября, в Латвии сохранится морозная и преимущественно облачная погода. Существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу небо над большей частью страны будет затянуто облаками, лишь в Курземе ожидаются прояснения. При слабом ветре и местами полном безветрии температура воздуха понизится до -2…-8 градусов.

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Днем облака во многих районах рассеются и выглянет солнце. Однако заметного потепления оно не принесет: столбики термометров покажут от 0 до -4 градусов. Сохранится слабый ветер.

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В Риге суббота будет преимущественно пасмурной, сухой и практически безветренной. Ночью температура воздуха составит -3…-4 градуса, днем - от - 2 до -3 градусов.

Так что последняя суббота календарной осени пройдет в Латвии уже при вполне зимних температурах.

В воскресенье, 29 ноября, в Латвии сохранится сухая погода с переменной облачностью, временами будет выглядывать солнце. Ночью температура воздуха опустится до -3…-8 градусов, на западе страны местами образуется туман, ухудшающий видимость. Днем ожидается от -1 до +2 градусов, будет дуть слабый южный ветер.