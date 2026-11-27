Латвийская национальная авиакомпания airBaltic за девять месяцев 2026 года работала с оборотом в размере 683,6 млн евро, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом убытки компании достигли 154,8 млн евро против прибыли в размере 4,2 млн евро годом ранее.

Об этом сообщает LETA со ссылкой на опубликованный авиакомпанией финансовый отчет.

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Скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и арендных платежей (EBITDAR) сократилась со 128,6 млн до 92,4 млн евро, а показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации) - со 113,5 млн до 81,1 млн евро.

Отрицательный собственный капитал airBaltic на конец сентября достиг 337,8 млн евро против 183,6 млн евро на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства авиакомпании превышали оборотные активы на 922,5 млн евро.

Чистый денежный поток от основной деятельности за девять месяцев сократился со 129,8 млн до 119,2 млн евро, а в третьем квартале - с 40,5 млн до 10,8 млн евро.

Денежные средства и их эквиваленты на конец сентября составляли 51,4 млн евро, в том числе 3,4 млн евро с ограничениями на использование. Увеличение объема денежных средств главным образом связано с получением финансирования на реструктуризацию. По состоянию на 20 ноября этот показатель составлял 48 млн евро.

В финансовом отчете говорится, что отрицательный собственный капитал авиакомпании, превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами и зависимость финансирования от начатого в США процесса реструктуризации в рамках Chapter 11 создают существенную неопределенность, которая может вызвать серьезные сомнения в способности концерна продолжать деятельность.

Вместе с тем правление компании не планирует ликвидировать концерн или прекращать его деятельность и рассматривает реструктуризацию в рамках Chapter 11 как реальную альтернативу такому сценарию.

Больше пассажиров, больше рейсов, больше убытков

За девять месяцев airBaltic, включая услуги по аренде самолетов с экипажем (ACMI), перевезла 7,65 млн пассажиров, что на 14,7% больше, чем годом ранее. На собственной маршрутной сети авиакомпания обслужила 4,04 млн пассажиров (+3,5%).

Всего авиакомпания выполнила 70 100 рейсов (+16,3%), в том числе 38 100 рейсов на собственной маршрутной сети (+5%) и 32 000 рейсов в рамках услуг ACMI (+33,3%).

Заполняемость самолетов снизилась с 80,5% до 79,2%. Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 7,7%, а от услуг ACMI - на 36,8%.

В третьем квартале доходы airBaltic составили 284,5 млн евро, увеличившись на 16,3%. При этом компания понесла убытки в размере 26,6 млн евро против прибыли в размере 6 млн евро годом ранее.

Что стало причиной убытков

В авиакомпании поясняют, что на финансовые результаты негативно повлияли рост расходов на топливо, персонал и затрат, связанных с выбросами. В частности, расходы на топливо в третьем квартале увеличились на 55,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На результатах девяти месяцев также сказались колебания валютных курсов, из-за которых компания понесла убытки в размере 24,1 млн евро против прибыли в размере 67,2 млн евро годом ранее, а также увеличение расходов на амортизацию и финансирование.

В ответ на рост цен на топливо авиакомпания отменила около 4700 рейсов в период с марта по декабрь, или 7,4% первоначально запланированной программы полетов на 2026 год.

При этом за девять месяцев этого года ни один самолет авиакомпании не простаивал из-за проблем с двигателями, тогда как в первой половине прошлого года по этой причине были недоступны в среднем 11 самолетов.

По словам исполнительного директора airBaltic Эрно Хильдена, несмотря на стабильный спрос, улучшение доступности авиапарка и рост доходов, высокие цены на топливо негативно повлияли на рентабельность компании. В связи с этим необходимо пересмотреть структуру расходов и финансовые обязательства.

Авиапарк планируют сократить с 54 до 36 самолетов

Согласно финансовому отчету, 13 ноября airBaltic представила кредиторам, предоставляющим финансирование на реструктуризацию (DIP), бизнес-план, предусматривающий сокращение авиапарка до конца этого года с 54 примерно до 36 самолетов Airbus A220-300.

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Кроме того, компания планирует сосредоточиться на рентабельных маршрутах с центром в Риге и реализовать меры по повышению прибыльности, которые, помимо экономии за счет сокращения провозных мощностей, позволят экономить в среднем 45 млн евро в год.

Второй транш финансирования пока не обеспечен

Авиакомпания в полном объеме получила первый транш финансирования на реструктуризацию в размере 175 млн евро. Однако финансирование второго транша в размере до 125 млн евро на момент подготовки отчета еще не было обеспечено.

Руководство компании продолжает переговоры с DIP-кредиторами и правительством Латвии, чтобы получить второй транш до конца года. В финансовом отчете отмечается, что его получение зависит от способности латвийского государства достичь соглашения с кредиторами.

Третий транш в размере до 50 млн евро авиакомпания рассчитывает получить до конца первого квартала 2027 года при выполнении соответствующих условий финансирования.

В рамках реструктуризации airBaltic планирует сократить обязательства, взятые до начала процедуры Chapter 11, включая обязательства по облигациям, а также привлечь новый собственный капитал и финансирование от стратегических или финансовых инвесторов и/или латвийского государства.

Привлеченных средств должно быть достаточно для погашения DIP-финансирования после завершения реструктуризации, если с кредиторами не будет достигнуто иное соглашение, а также для реализации бизнес-плана.

Переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются, однако на момент подготовки отчета они еще не взяли на себя юридически обязывающих обязательств по предоставлению финансирования.

Государственные гарантии и стоимость кредитов

Как уже сообщалось, 26 ноября Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к закону о мерах финансовой стабилизации airBaltic, предусматривающие предоставление государственной гарантии на сумму до 175 млн евро, сообщается на официальном сайте Сейма.

Гарантия необходима для получения второго транша финансирования в размере 125 млн евро. Еще 50 млн евро предусмотрены для покрытия процентов по кредиту.

Средства авиакомпании предоставят частные кредиторы, а государство выступит гарантом выполнения финансовых обязательств. Это не предполагает немедленного выделения денег из государственного бюджета.

Для оформления гарантии еще необходимо окончательное решение Кабинета министров и одобрение Европейской комиссии

Напомним, 19 октября суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка утвердил механизм финансирования деятельности airBaltic в рамках процедуры DIP на сумму до 350 млн евро. Однако вопрос о приоритете обеспечения новых кредиторов перед существующими обеспеченными кредиторами пока не решен.

Из первого транша airBaltic использовала 78,925 млн евро для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей

Что будет с рейсами и билетами

Процедура Chapter 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации обязательств.

В авиакомпании заверяют, что полеты и обслуживание клиентов продолжатся в обычном режиме.

Рейсы будут выполняться в соответствии с запланированной программой, приобретенные билеты и бронирования остаются действительными

В рамках процедуры Chapter 11 предстоит разработать план реорганизации, который должен будет утвердить суд. Ожидается, что процесс может завершиться в середине 2027 года.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, немецкой авиакомпании Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя и финансового инвестора Ларса Тусена - 1,62%, другим акционерам - 0,01%.