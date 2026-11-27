98% пользователей и каждый десятый в зависимости: как соцсети влияют на жизнь в Латвии

Социальными сетями пользуются 98% интернет-пользователей в Латвии, при этом каждый десятый признаёт, что их использование создаёт ему проблемы. Об этом свидетельствуют результаты исследования о медиа-грамотности жителей Латвии, проведённого по заказу Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

По сравнению с 2025 годом доля пользователей социальных сетей выросла на четыре процентных пункта.

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56% опрошенных заявили, что у них вообще нет проблем с использованием социальных сетей. Ещё 29% признали, что иногда им бывает трудно остановиться, однако в целом они контролируют этот процесс.

О проблемах с использованием социальных сетей сообщили 10% пользователей. Из них 6% испытывают признаки зависимости или навязчивого использования и часто не могут прекратить пользоваться соцсетями. Ещё 4% чувствуют себя сильно зависимыми, а использование социальных сетей существенно мешает их повседневной жизни.

О проблемах чаще говорили молодые люди и представители других национальностей - соответственно 22% и 15%.

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Более четверти пользователей социальных сетей (27%) признали, что за последние три месяца стали выполнять меньше запланированных дел, в том числе рабочих, учебных и домашних.

Ещё 23% проверяли телефон в ситуациях, когда этого делать не следовало, например на работе или за рулём автомобиля.

У 16% пользователей из-за социальных сетей ухудшается настроение, в том числе появляются тревожность и раздражительность. У 15% снизилось качество сна, а 10% столкнулись с трудностями при концентрации внимания.

Все перечисленные проблемы значительно чаще отмечали молодые люди.

Исследование проводила компания Latvijas fakti с мая по июль 2026 года. В опросе участвовали 1525 жителей Латвии в возрасте от 15 лет.