В латвийские больницы попадает все больше пьяных подростков: помогут ли новые запреты?

В Латвии растет число несовершеннолетних, которым требуется медицинская помощь после употребления алкоголя. Только за десять месяцев 2026 года в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) поступило на 35 таких пациентов больше, чем за весь предыдущий год.

Как сообщает Латвийское телевидение (LSM), с последствиями употребления алкоголя все чаще сталкиваются и сотрудники полиции. Особую обеспокоенность вызывают подростки в возрасте 14–15 лет.

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От любопытства до больничной койки

В Государственной полиции отмечают, что случаи употребления алкоголя несовершеннолетними особенно часто выявляются во время музыкальных фестивалей, городских праздников и школьных выпускных.

Несмотря на действующие ограничения, подростки без особого труда находят способы получить спиртное - через совершеннолетних друзей, родственников и даже незнакомых людей, готовых купить алкоголь за вознаграждение.

По словам старшего инспектора Государственной полиции Иевы Плорини, чаще всего полицейские сталкиваются с подростками 14–15 лет, которые хотят поэкспериментировать и попробовать алкоголь. В зависимости от состояния несовершеннолетних передают под присмотр родителей или доставляют в медицинские учреждения.

Статистика Детской клинической университетской больницы свидетельствует об ухудшении ситуации.

«Если несколько лет назад речь шла примерно о 9–11 подростках в месяц, то сейчас в отделение неотложной помощи поступают от 10 до 20 молодых людей ежемесячно», - рассказала руководитель Центра психического здоровья детей и молодежи больницы Карина Бейнерте.

Алкоголь с 20 лет: молодежь настроена скептически

На фоне этой проблемы Министерство здравоохранения Латвии предложило с 2028 года повысить минимальный возраст приобретения и употребления алкоголя с 18 до 20 лет.

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Однако молодые люди, опрошенные журналистами Латвийского телевидения, сомневаются в эффективности этой меры.

Некоторые признаются, что употребление алкоголя уже стало привычной частью выходных для их сверстников. Другие отмечают, что интерес к спиртному порой подогревает именно запрет.

По мнению опрошенных, повышение возрастного порога не устранит существующие способы приобретения алкоголя. Они считают, что больше внимания следует уделять профилактике, а не только ужесточению ограничений.

Даже употребление по выходным имеет последствия

Медики напоминают, что регулярное употребление алкоголя в подростковом возрасте негативно сказывается на развитии головного мозга.

Причем речь идет не только о ежедневном употреблении спиртного. Даже выпивка по выходным способна отрицательно влиять на память, мышление и способность принимать решения.

Наркологи и специалисты в области психического здоровья подчеркивают, что одних законодательных ограничений недостаточно. Необходимо развивать систему ранней помощи подросткам, сталкивающимся с психологическими и поведенческими проблемами.

Сейчас же, по словам экспертов, взрослые нередко начинают реагировать лишь тогда, когда ситуация становится критической, а решить проблему значительно сложнее.