Увольнение или Папуа - Новая Гвинея: airBaltic поставила пилотов перед непростым выбором

На фоне финансового кризиса латвийская национальная авиакомпания airBaltic предложила некоторым своим пилотам необычную альтернативу увольнению - работу в Папуа - Новой Гвинее, на другом конце земного шара. Бортпроводникам предлагают соглашаться на понижение в должности или покидать компанию.

Об этом сообщает Reuters, журналисты которого ознакомились с внутренней перепиской авиакомпании и поговорили с двумя источниками, знакомыми с процессом реструктуризации.

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Еще в октябре руководство airBaltic начало рассылать сотрудникам письма с предложениями об изменении условий работы. Одним предложили компенсации за добровольное увольнение, другим - переход на менее высокие должности.

Некоторым пилотам предложили выбор между потерей работы и временным трудоустройством в национальной авиакомпании Папуа - Новой Гвинеи Air Niugini.

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Сотрудничество двух авиакомпаний объясняется тем, что Air Niugini обновляет свой воздушный флот, переходя на самолеты Airbus A220 - такие же, какие эксплуатирует латвийский перевозчик.

В сентябре авиационное издание ch-aviation сообщало, что соглашение предусматривает возможность привлечения до 45 пилотов airBaltic.

Первоначально предполагалось, что летчики будут работать вахтовым методом: четыре недели в Папуа - Новой Гвинее и четыре недели отдыха. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления.

Как сообщает авиационное издание AeroTime, в ноябре Air Niugini уже приняла первых двух пилотов латвийской авиакомпании.

Профсоюз обвиняет руководство в нарушении законодательства

Латвийский профсоюз авиации заявил, что руководство перевозчика не консультировалось с ним по поводу понижения сотрудников в должности и отправки пилотов в Папуа - Новую Гвинею.

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По мнению представителей профсоюза, такая практика противоречит латвийскому и европейскому законодательству.

Профсоюз представляет интересы примерно 30% пилотов airBaltic и четверти бортпроводников компании.

Руководство авиакомпании отвергает обвинения, утверждая, что все кадровые решения принимаются в соответствии с действующим трудовым законодательством, а работа в Air Niugini осуществляется на добровольной основе.

Вместо расширения - масштабные сокращения

В сентябре airBaltic начала в США процедуру защиты от кредиторов в соответствии с главой 11 американского законодательства о банкротстве (Chapter 11). В октябре перевозчик объявил о планах сократить от 500 до 700 рабочих мест.

До конца 2026 года компания намерена уменьшить свой авиапарк с 54 до 36 самолетов Airbus A220-300 - фактически на треть.

Еще недавно амбициозные планы латвийского перевозчика предусматривали увеличение флота до 100 самолетов к 2030 году.

Финансовое положение компании усугубил резкий рост цен на авиационное топливо на фоне войны США и Израиля с Ираном. При этом airBaltic начала год без финансовых инструментов, которые могли бы защитить ее от такого подорожания.

Выйти из процедуры банкротства компания рассчитывает в 2027 году. Новая бизнес-стратегия предусматривает работу с меньшим авиапарком и развитие услуг по предоставлению самолетов вместе с экипажами другим авиакомпаниям.