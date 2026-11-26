В пятницу, 27 ноября, в Латвии ожидается самая низкая температура воздуха с весны этого года. Ночью столбики термометров местами опустятся до −9 градусов, а днем в некоторых регионах страны сохранится мороз, прогнозируют синоптики.

Как сообщает агентство LETA, в ночь на пятницу температура воздуха понизится до −4…−9 градусов. Лишь в отдельных районах морского побережья она останется не ниже нуля.

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Местами образуются туман и иней, а на автомобильных дорогах возможна гололедица.

Днем погода будет преимущественно солнечной, лишь на востоке страны ожидается больше облаков. Максимальная температура воздуха составит от −3 до +3 градусов. Будет дуть слабый, преимущественно северный ветер.

Какая погода ожидается в Риге

В столице пятница будет преимущественно ясной и без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около −3 градусов, однако в пригородах Риги мороз может усилиться до −7 градусов.

Днем воздух прогреется примерно до нуля градусов. Ветер будет слабым.

Водителям и пешеходам следует быть осторожнее

Особую осторожность следует проявлять в утренние часы. При отрицательных температурах на влажных участках дорог и тротуаров может образоваться тонкий, практически незаметный слой льда.

Наиболее опасными могут оказаться мосты, путепроводы, затененные участки дорог и лесные трассы.

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Несмотря на солнечную погоду, пятница обещает стать по-настоящему зимним днем. Тем, кто рано утром отправляется на работу или учебу, стоит одеться теплее и предусмотреть дополнительное время на дорогу.

Напомним, что с 1 декабря в Латвии начинается обязательный период использования зимних шин на легковых автомобилях.

Министерство сообщения уже призвало автомобилистов не откладывать замену шин до установленного законом срока. В ведомстве напоминают, что сцепление летних шин с дорогой ухудшается при понижении температуры даже при отсутствии снега.

Что ждет Латвию в выходные

Похолодание продолжится и в последние выходные ноября. В субботу над Латвией будет находиться центр антициклона, благодаря чему сохранится преимущественно сухая погода.

В наиболее холодные ночи температура местами приблизится к −10 градусам, а днем в значительной части страны сохранится небольшой мороз.

В начале декабря существенных осадков пока не ожидается. Вместе с тем прогнозы относительно продолжительности похолодания расходятся: некоторые метеорологические модели допускают последующее возвращение теплой погоды.

Предварительный прогноз погоды в Риге