Внутри скобок стоят две десятичные дроби, а за скобками уже обычные целые числа. Рядом с суммой есть маленькая двойка, дальше произведение, которое нужно вычесть. Все числа знакомые, поэтому основная трудность здесь в том, чтобы не потерять порядок действий.

Попробуйте получить ответ без калькулятора и промежуточных записей. Если захотите проверить себя, сохраните в памяти не только итог, но и число, которое получилось перед последним действием. Так будет проще найти место расхождения, если ваш ответ не совпадёт с разбором.

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Задание

Сосчитайте выражение в уме. Если любите решать на время, поставьте таймер на 20 секунд.

(4,8 + 1,2)² − 3 × 7 = ?

Полезная пауза перед решением

Почему мокрая галька темнее сухой

Мокрый камешек часто выглядит темнее, а его цвет кажется насыщеннее, чем после высыхания. Дело в том, как свет проходит через поверхность и возвращается к наблюдателю. Даже гладкая на ощупь галька имеет мелкие неровности и границы между частицами минералов. На сухой поверхности эти участки соприкасаются с воздухом и рассеивают падающий свет. Часть его быстро возвращается наружу, не успев сильно поглотиться веществом камня. Такая рассеянная светлая составляющая делает окраску более бледной. Поэтому один и тот же рисунок прожилок до и после смачивания может выглядеть по-разному.

Вода заполняет мелкие углубления и, если камень пористый, проникает внутрь. Её показатель преломления ближе к показателю минералов, чем у воздуха. Из-за этого меняется рассеяние: свет в среднем проходит больший путь внутри материала и сильнее поглощается. Дополнительно действует тонкая водяная плёнка: она может возвращать часть уже рассеянного света обратно к камню. На границе воды и воздуха он отражается внутрь и снова взаимодействует с поверхностью. В итоге наружу выходит меньше света, а галька выглядит темнее. Сила эффекта зависит от состава и строения камня.

При этом на мокрой поверхности возникают яркие блики. Противоречия здесь нет: гладкая граница воды отражает свет источника в определённых направлениях, а между бликами цвет камня остаётся более глубоким. Поэтому при повороте мокрой гальки светлое пятно перемещается, хотя сам камень не меняется. После испарения чистой воды привычный матовый вид обычно возвращается. Это удобно проверить, намочив только половину чистого камешка и сравнив обе стороны при одном освещении. Вода не добавляет ему новый пигмент, она меняет путь света.

Что возводим в квадрат после сложения

Сначала складываем числа внутри скобок. Восемь десятых и две десятых вместе дают ещё одну целую единицу:

4,8 + 1,2 = 6

Читайте

Двойка справа от закрывающей скобки относится ко всей полученной сумме. Возводим шестёрку в квадрат:

6² = 6 × 6 = 36

Отдельно вычисляем произведение в правой части. Умножение выполняется до вычитания:

3 × 7 = 21

Осталось вычесть второй результат из первого:

36 − 21 = 15

Ответ: 15.

Проверить последнее действие можно обратным сложением: 15 + 21 = 36. Мы вернулись к квадрату шестёрки, значит, вычитание выполнено верно. При устном счёте удобно сохранять именно такие опорные числа: они позволяют проверить отдельный шаг, не пересчитывая выражение целиком.

Если получилось 231, вероятно, после возведения в квадрат вы продолжили считать всё подряд слева направо: сначала 36 − 3, затем умножили 33 на 7. В исходной записи скобок вокруг разности нет, поэтому такой порядок меняет условие. Сначала нужно получить произведение 3 × 7 и лишь затем вычесть его из 36.

Попробуйте ещё один пример. После верного ответа приятно продолжить, после ошибки полезно взять реванш. Калькулятор пока подождёт.