LSM

Сегодня, 26 ноября, Сейм Латвии в первом чтении поддержал поправки к закону о финансовой стабилизации airBaltic, предусматривающие государственную гарантию на сумму до 175 млн евро. Данная гарантия необходима авиакомпании для получения второго транша частного финансирования в рамках процедуры реструктуризации Chapter 11 в США. Окончательное решение депутаты должны принять во втором чтении. Об этом сообщает агентство LETA.

Поправки рассматриваются в срочном порядке. Это необходимо, чтобы до середины декабря успеть оформить гарантию, представить документы в американский суд и получить его решение.

Читайте нас также Google News Facebook

Ранее, во вторник, правительство концептуально поддержало предоставление государственной гарантии. В среду эти поправки были поддержаны бюджетно-финансовым (налоговым) комитетом Сейма.

Предполагается, что 125 млн евро авиакомпании предоставят частные кредиторы, а государство гарантирует возврат средств. При этом 50 млн евро из запрашиваемой гарантии в 175 млн евро предусмотрены на выплату процентов.

Для предоставления гарантии необходимо также получить согласование Европейской комиссии.

Министр сообщения Криш Липшанс ранее предупредил, что без второго транша финансирования airBaltic может быть вынуждена прекратить работу уже в середине декабря. По его словам, предложение кредиторов не гарантировано, и они могут отказаться от финансирования в любой момент. Министр также отметил, что желающих предоставить авиакомпании деньги немного.

Читайте

Согласно предложенной схеме, сначала кредитор будет предъявлять требования непосредственно airBaltic. Если компания не сможет выполнять обязательства, ответственность перейдет к государству как гаранту. Также планируется предоставить финансирующей организации приоритет перед другими кредиторами airBaltic при возврате долга. В случае исполнения государственной гарантии такой приоритет получит и государство.

Липшанс пояснил, что дополнительное финансирование позволит airBaltic стабилизировать финансовое положение в зимний период, продолжить работу над сокращением долгов и договоренностями с кредиторами, а также пересмотреть состав авиапарка. К весне компании необходимо добиться прогресса в привлечении стратегического инвестора и найти возможности рефинансировать задолженность на более выгодных условиях.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее сообщил, что первоначально одним из условий получения второго транша было получение ответа от стратегического инвестора до 12 января 2027 года. Однако, поскольку к этому сроку, вероятнее всего, не удастся заключить письменное соглашение, этот срок планируется перенести на весну.

По словам Кулбергса, он лично участвует в переговорах с двумя потенциальными стратегическими инвесторами. Если к весне не удастся привлечь инвестора и найти финансиста, готового рефинансировать долг airBaltic в размере 350 млн евро, государству, возможно, придется выполнять обязательства по гарантии.

Премьер-министр признал, что предоставление гарантии сократит бюджетные возможности страны. Часть необходимой суммы уже зарезервирована Министерством финансов, однако в случае успешного привлечения стратегического инвестора эти средства можно будет высвободить.

Напомним, что процедура Chapter 11 защищает авиакомпанию от требований кредиторов на время реструктуризации. В airBaltic заявляют, что полеты продолжаются по расписанию, все билеты и бронирования действительны, а пассажиры могут приобретать новые билеты. Завершить процедуру реструктуризации планируется к середине 2027 года.