В окрестностях Риги заснежены все крупные шоссе на левом берегу Даугавы, за исключением Баускского шоссе.

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В Видземе скользкие участки есть как на Таллиннском, так и на Видземском и Валмиерском шоссе. В центральной и южной части Видземе условия движения сравнительно хорошие.

В Латгале наихудшая ситуация наблюдается в окрестностях Резекне, где скользкие все дороги в радиусе примерно 50 километров вокруг города.

В Курземе состояние дорог хуже в окрестностях Лиепаи, а лучше - в центральной части региона.

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В работах по содержанию дорог утром в четверг задействованы 74 единицы зимней техники.

Вечером в четверг в Латвии начиная с северо-востока небо прояснится, и в то же время усилится мороз, прогнозируют синоптики.

День будет преимущественно облачным, в Курземе - более солнечным. Местами пройдет небольшой дождь и снег. Будет дуть слабый северный ветер.

Максимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов. Вечером в Видземе и Латгале ожидается мороз до - 6 градусов.

В Риге временами возможны небольшие осадки, будет дуть слабый до умеренного северный ветер, который сменится на северо-восточный. Максимальная температура воздуха составит +2..+4 градуса, вечером столбик термометра опустится ниже нуля.