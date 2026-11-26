Медведей в Латвии становится все больше: Сейм рассмотрит возможность ограничения их численности

В Латвии набирает обороты дискуссия о регулировании численности бурых медведей. Популяция этих хищников достигла уже 190 особей, а фермеры все чаще сталкиваются с разорением пасек и нападениями на домашний скот, пишет Diena.

В среду, 25 ноября, парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела коллективную инициативу об обеспечении безопасности в латвийских лесах и ограничении популяции медведей. Под ней подписались 10 442 гражданина Латвии.

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Большинство членов комиссии поддержали дальнейшее продвижение инициативы.

Медведи больше не гости в Латвии

Автор инициативы Каспарс Лусис обратил внимание на то, что прежде численность медведей оценивалась в 60-70 особей. Теперь их примерно втрое больше.

Данные мониторинга Латвийского государственного института лесоведения Silava свидетельствуют о том, что медведи не только постоянно обитают на территории страны, но и размножаются. Зафиксированы медведицы с выводками до четырех детенышей.

Животные осваивают новые территории, постепенно продвигаясь из восточных районов Латвии в западные.

Почему охотники отказываются отстреливать опасных медведей

Бурый медведь в Латвии имеет статус строго охраняемого вида. Его отстрел допускается лишь в исключительных случаях по специальному разрешению Управления охраны природы.

Однако даже получение такого разрешения не гарантирует решения проблемы. Охотники опасаются судебных разбирательств и возможной потери разрешения на владение оружием в случае поступления жалоб.

К настоящему времени Управление охраны природы выдало пять разрешений на отстрел опасных медведей, причем три из них касались одного и того же животного. Ни одно из этих разрешений не привело к отстрелу.

Парламентский секретарь Министерства земледелия Юрис Лаздиньш предлагает пересмотреть охранный статус медведя по аналогии с волком. Это позволило бы упростить реагирование на ситуации, угрожающие безопасности людей.

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Однако статус бурого медведя регулируется не только латвийским, но и европейским законодательством

Не менее острым остается вопрос компенсаций за ущерб, причиненный хищниками.

В 2026 году Управление охраны природы рассчитало компенсации на общую сумму 13 тысяч евро. В прошлом году эта сумма составляла 25 тысяч евро, а в 2024-м - 9 тысяч евро.

При этом не все пострадавшие хозяйства имеют право на выплаты. В частности, препятствием может стать недостаточный размер ущерба или отсутствие регистрации пасеки.

Ученые призывают не возлагать всю ответственность за возникающие конфликты на животных.

Исследователь института Silava Гуна Баграде отмечает, что поведение медведей во многом зависит от доступности пищи. Если не принять профилактических мер, уничтожение отдельного хищника не решит проблему.

В Управлении охраны природы обращают внимание на опыт жителей Северного Видземе, которые уже привыкли к соседству с медведями: устанавливают электрические ограждения вокруг пасек и ограничивают доступ животных к пищевым отходам.

В соседней Эстонии численность медведей уже превышает тысячу особей, а в Финляндии достигает примерно двух тысяч

Ожидается, что вопрос о передаче общественной инициативы на дальнейшее рассмотрение профильной парламентской комиссии может быть вынесен на заседание Сейма уже на следующей неделе.