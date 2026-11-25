Жители Латвии в среднем могут рассчитывать лишь на 52,5 года жизни без серьезных ограничений, связанных со здоровьем. Это худший результат среди стран Евросоюза, а разрыв с лидером рейтинга, Италией, составляет почти 21 год. Такие данные приводит новый доклад ОЭСР и Европейской комиссии Health at a Glance: Europe 2026, опубликованный 25 ноября.

Для сравнения, средний показатель по ЕС достигает 65,2 года. В Италии он составляет 73,4 года, на Мальте - 70,6, в Греции - 69,9, в Болгарии - 69,1 года. Испания также вошла в число стран с наиболее высокими результатами - 68,6 года.

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Среди балтийских государств Латвия тоже заметно отстает от соседей. В Литве продолжительность здоровой жизни составляет 64,3 года, в Эстонии - 58,6 года. Причем Латвия занимает последнее место не только в общем рейтинге, но и отдельно среди мужчин и женщин.

Женщины проводят с ограничениями больше 27 лет

Разница между мужчинами и женщинами в Латвии заметна и по продолжительности здоровой жизни. Женщины в среднем сохраняют возможность вести привычный образ жизни без ограничений до 53,9 года, мужчины - до 51,1 года.

При этом общая ожидаемая продолжительность жизни существенно различается. В 2024 году она составляла 81,2 года для женщин и 71,4 года для мужчин. Если сопоставить эти цифры с продолжительностью здоровой жизни, получится, что женщины проводят около 27,3 года с ограничениями из-за состояния здоровья, а мужчины - примерно 20,3 года.

Для сравнения, в Италии женщины живут без подобных ограничений в среднем 73,8 года, мужчины - 72,9 года. В Литве показатели составляют 67 и 61,6 года соответственно, в Эстонии - 60,6 и 56,8 года.

Что происходит после 65 лет

С возрастом возможности сохранять привычную повседневную активность сокращаются. По данным доклада, в среднем по Евросоюзу женщины после 65 лет могут прожить еще 21,8 года, но менее половины этого периода проходит без ограничений по здоровью.

У мужчин ожидаемая продолжительность жизни после 65 лет составляет 18,4 года. При этом более половины оставшегося времени они в среднем могут сохранять привычную активность. Латвия и по этому показателю относится к государствам с неблагоприятной ситуацией.

Означает ли цифра 52,5 года, что после этого возраста начинаются болезни?

Нет. Продолжительность здоровой жизни не означает, что человек до определенного возраста совершенно здоров, а затем начинает болеть. Показатель отражает количество лет, в течение которых состояние здоровья не мешает выполнять повседневные дела.

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При его расчете учитывают статистику смертности и результаты опросов населения. Людей спрашивают, ограничивают ли проблемы со здоровьем их обычную активность и сохраняются ли такие ограничения не менее шести месяцев.

Например, человек может страдать хроническим заболеванием, регулярно принимать лекарства, но при этом работать, путешествовать, заниматься домашними делами и вести активную жизнь. В таком случае наличие диагноза само по себе не означает, что годы будут отнесены к периоду нездоровой жизни.

ОЭСР также предупреждает, что результаты могут зависеть от особенностей опросов, формулировок вопросов и того, как жители разных стран оценивают собственное здоровье.

Почему Латвия отстает от других стран ЕС

В отдельном исследовании ОЭСР, посвященном Латвии, эксперты перечислили несколько факторов, которые ухудшают показатели здоровья населения. Среди них - высокое потребление алкоголя и табака, ожирение, недостаточное внимание к профилактике заболеваний и ограниченный доступ к медицинской помощи.

Основными причинами смертности в стране остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. На них приходится более двух третей всех смертей.

Отдельная проблема - стоимость медицинских услуг. Пожилым людям и жителям с низкими доходами нередко сложно позволить себе лечение в частных клиниках. При обращении за помощью, финансируемой государством, приходится сталкиваться с длительным ожиданием.

Особенно заметна проблема в стоматологии. Согласно докладу ОЭСР и Еврокомиссии, в 2025 году Латвия вошла в пятерку стран ЕС, где более 15% жителей, нуждавшихся в стоматологической помощи, не смогли ее получить.

Разрыв с другими европейскими странами объясняется не только различиями в продолжительности жизни. Статистика показывает, что жители Латвии значительно раньше сталкиваются с ограничениями, которые мешают им вести привычный образ жизни.