Более 600 тысяч евро бюджетных средств могли быть потрачены впустую при создании сети зарядных станций для электромобилей в Латвии. KNAB завершило расследование закупки стоимостью свыше 3 млн евро и передало материалы в прокуратуру. Одним из фигурантов дела стал бывший государственный секретарь Министерства земледелия Райвис Кронбергс, которому может грозить до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Кронбергс злоупотребил служебным положением, заключив с компанией Reck невыгодные для государства договоры. Как установило KNAB, чиновник знал, что закупаемое оборудование не отвечает ни нынешним, ни будущим потребностям автопарка министерства, но все равно одобрил соглашения.

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Общая стоимость проекта составила 3 013 989 евро. Закупку выиграла компания Reck, которая была единственным претендентом. Она получила право поставлять, устанавливать и обслуживать зарядные станции в определенных министерством местах.

Расследование показало, что значительная часть установленного оборудования после ввода в эксплуатацию так и не используется. На некоторых объектах зарядные станции не соответствуют технической инфраструктуре. В результате, по оценке KNAB, государству был нанесен ущерб в размере 607 533 евро.

Уголовный процесс начался 29 октября 2024 года после ревизии Государственного контроля. Проверка выявила нарушения при реализации проекта и возможное необоснованное расходование бюджетных средств, выделенных Министерству земледелия.

Кронбергсу может грозить до пяти лет тюрьмы

Завершив досудебное расследование, KNAB направило материалы в прокуратуру Рижского судебного округа. Бюро предложило начать уголовное преследование бывшего госсекретаря за злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

За такое преступление латвийское законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы. Среди возможных наказаний также пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Кроме того, суд может запретить занимать определенные должности на срок до пяти лет.

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Исполняющая обязанности начальника KNAB Инета Цируле подчеркнула, что государственная должность предполагает ответственность перед обществом и требует рационального использования бюджетных средств.

«Этот уголовный процесс наглядно демонстрирует это и напоминает, что одного лишь формального исполнения обязанностей недостаточно. От должностного лица, особенно занимающего ответственный пост, ожидаются активное участие, углубленное изучение сути принимаемых решений, тщательная оценка их обоснованности и возможных последствий», - отметила Цируле.

Что говорил бывший чиновник о проекте

В ноябре прошлого года Кронбергс в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» заявлял, что деньги на создание сети зарядных станций были использованы целесообразно. При этом он признавал, что проект можно было реализовать эффективнее.

По словам бывшего госсекретаря, необходимая инфраструктура была создана, а обновление автопарка подведомственных министерству учреждений уже началось. Предполагалось, что по мере закупки электромобилей нагрузка на зарядные станции будет расти.

25 ноября агентству LETA не удалось связаться с Кронбергсом для получения комментария по поводу завершения расследования.

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует бывший госсекретарь. Прокуратура также расследует так называемое дело деревообработчиков. Уголовный процесс по нему начат в отношении десяти человек, среди которых также находится Кронбергс.