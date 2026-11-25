В Юрмале стартует фестиваль света, ради которого город украсит улицы сотнями огней, а фасады зданий превратит в экраны для видеопроекций. Добраться до праздничных мероприятий можно будет на необычной электричке Vivi: один из её вагонов уже превратили в рождественскую декорацию с ёлкой, гирляндами и заснеженным лесом.

Праздничное оформление появится в электричке Ērglis («Орёл»). Однако специальный вагон будет только один, а сам поезд продолжит работать на разных железнодорожных маршрутах. Поэтому заранее узнать, когда он отправится именно в Юрмалу, можно будет в социальных сетях Vivi и организаторов фестиваля.

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Отдельный билет на праздничный вагон покупать не придётся. Достаточно обычного билета на выбранный рейс.

Фестиваль откроется в субботу, 28 ноября. Основные мероприятия пройдут в районе Майори: в 15:30 здесь выступят Интарс Бусулис и «Абонементный оркестр», а через час состоится церемония зажжения главной городской ёлки.

Дерево высотой 18 метров станет самым высоким рождественским символом за всю историю Юрмалы, сообщили в самоуправлении. В 17:00 праздничную программу продолжит выступление группы Bermudu divstūris.

На улицах Йомас и Турайдас разместят 217 ёлок, украшенных жителями и гостями города. С наступлением темноты начнётся световая программа: объёмные видеопроекции появятся на фасадах Юрмальского культурного центра, гостиницы Jūrmala SPA Hotel и концертного зала «Дзинтари». А на смотровой башне в лесопарке «Дзинтари» заработают лазерные установки.

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Увидеть световые инсталляции можно будет ежедневно с 17:00 до 21:00. Фестиваль продлится с 28 ноября по 10 января включительно.

Программа и подробности опубликованы на официальном сайте фестиваля.