В Риге могут законодательно ограничить проведение акций протеста у памятника Свободы и на других исторически значимых объектах. С такой инициативой выступил вице-мэр города Эдвардс Ратниекс. Поводом для обсуждения стали в том числе события на акции 24 ноября, прошедшей у главного символа независимости Латвии.

Ратниекс поручил исполнительному директору Риги подготовить предложения по изменению закона о памятнике Свободы и Рижском Братском кладбище. По замыслу вице-мэра, новые нормы должны определить, какие мероприятия и формы публичной активности недопустимы на этих территориях.

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«Памятник Свободы - символ независимости нашего государства и свободы народа. Рижское Братское кладбище - священное место памяти о тех, кто отдал жизнь за Латвию. Мы не можем допустить, чтобы такие места использовались для неуместных акций протеста», - заявил Ратниекс.

Обсудить возможные поправки он намерен 28 ноября в Рижской думе. На встречу приглашены председатель юридической комиссии Сейма Иварс Аболиньш, представители муниципальной полиции и самоуправления.

Кроме того, вице-мэр поручил оценить действия полиции во время акции у памятника Свободы, которая состоялась 24 ноября. Она была организована в поддержку Иевы Раубишко, сотрудницы организации «Gribu palīdzēt bēgļiem» («Хочу помочь беженцам»).

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На митинге выступил ведущий Айвис Цериньш, который баллотировался в Сейм от «Объединенного списка». Он заявил, что назначенное Раубишко наказание слишком мягкое. После выступления муниципальная полиция проводила его с места собрания.

Акция прошла накануне рассмотрения апелляции по уголовному делу Раубишко в Латгальском окружном суде. В прошлом году суд первой инстанции приговорил ее к 200 часам общественных работ. Обжаловать решение решили обе стороны: и сама Раубишко с защитниками, и прокуратура.

Женщину обвиняли в организации незаконного пересечения государственной границы. Однако суд признал ее виновной в пособничестве незаконному пересечению границы. При вынесении приговора суд учел гуманитарные мотивы ее действий: Раубишко помогала людям, хотя и использовала для этого незаконные методы.

Судья подчеркнул, что ее поступок отличался от многих других подобных преступлений отсутствием корыстного интереса. Прокурор, в свою очередь, просила назначить ей полтора года лишения свободы.