В ближайшие дни осень в Латвии уступит место метеорологической зиме. К концу недели морозы охватят всю территорию страны, а по ночам температура воздуха местами будет приближаться к отметке -10 градусов, прогнозируют синоптики.

В восточных районах страны уже наблюдаются признаки наступления метеорологической зимы. Так, в Алуксне с 23 ноября среднесуточная температура воздуха остается отрицательной. В целом по Латвии начало метеорологической зимы ожидается в период с 25 по 27 ноября.

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В четверг, 26 ноября, местами еще возможны небольшие дожди и снег, однако в последующие дни осадков станет меньше, а небо будет чаще проясняться.

Уже с пятницы отрицательная температура воздуха ожидается во всех регионах Латвии.

В наиболее холодные ночи столбики термометров местами приблизятся к отметке -10 градусов, а на большей части территории страны небольшой мороз будет сохраняться и днем

В субботу над Латвией расположится центр антициклона, который затем начнет смещаться на юго-восток. В связи с этим несколько усилится южный и юго-западный ветер.

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На следующей неделе существенных осадков не ожидается, однако температурные прогнозы пока различаются. В Курземе возможна оттепель с потеплением до +8 градусов, тогда как в Латгале сохранится более холодная погода.

Напомним, метеорологическая зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха остается ниже нуля не менее пяти дней подряд. Началом зимы считается первый из этих дней.

В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 23 ноября, в 2024 году - 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах - уже 17 ноября.

Уже сегодня, в среду, утром во многих районах Латвии движение по автодорогам затрудняют гололед и снег, как свидетельствует информация LETA. Скользкие участки крупных дорог имеются во всех регионах Латвии, но больше всего - в Курземе и Видземе, а также вокруг Риги, тогда как в Земгале и центральной части Латгалии ситуация лучше.