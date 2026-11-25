Если Сейм в этот четверг не поддержит решение о предоставлении государственной гарантии в размере 175 миллионов евро национальной авиакомпании airBaltic, то авиакомпания больше не сможет летать, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.
В Министерстве сообщения агентству LETA подтвердили, что во вторник Кабинет министров концептуально поддержал предоставление государственной гарантии в размере до 175 миллионов евро для привлечения частного финансирования airBaltic, чтобы обеспечить непрерывность деятельности предприятия и продолжение процесса реструктуризации.
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Пока можно сказать, что рейсы airBaltic на Рождество из Латвии вылетят и прилетят обратно, и, если в четверг Сейм примет необходимое решение, то можно будет смело покупать билеты и на следующий сезон, заявил Кулбергс.
«Если в четверг Сейм не поддержит, то ничего не поделаешь. Таково решение Сейма, и airBaltic летать не будет», - сказал Кулбергс. Однако он выразил уверенность, что решение парламента будет положительным.
Министр сообщения Кришс Липшанс завтра встретится с фракциями Сейма, чтобы разъяснить им суть и необходимость решения.
Как уже сообщалось, во вторник Кабинет министров концептуально поддержал предоставление государственной гарантии в размере 175 миллионов евро для привлечения частного финансирования национальной авиакомпании airBaltic с целью обеспечения непрерывности деятельности предприятия и продолжения процесса реструктуризации. Это необходимо, чтобы airBaltic могла получить вторую часть финансирования в рамках проходящего в США процесса реструктуризации по «Chapter 11». Об этом сообщили премьер-министр Андрис Кулбергс и министр сообщения Кришс Липшанс.
Липшанс уточнил, что размер второй части финансирования составляет 125 миллионов евро, и для ее предоставления финансирующая сторона требует государственное поручительство в размере 175 миллионов евро, что включает также проценты по займу в размере 50 миллионов евро.
Без дополнительного финансирования у авиакомпании в середине декабря закончатся финансовые средства, и ей придется прекратить деятельность.