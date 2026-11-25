В Министерстве сообщения агентству LETA подтвердили, что во вторник Кабинет министров концептуально поддержал предоставление государственной гарантии в размере до 175 миллионов евро для привлечения частного финансирования airBaltic, чтобы обеспечить непрерывность деятельности предприятия и продолжение процесса реструктуризации.

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Пока можно сказать, что рейсы airBaltic на Рождество из Латвии вылетят и прилетят обратно, и, если в четверг Сейм примет необходимое решение, то можно будет смело покупать билеты и на следующий сезон, заявил Кулбергс.

«Если в четверг Сейм не поддержит, то ничего не поделаешь. Таково решение Сейма, и airBaltic летать не будет», - сказал Кулбергс. Однако он выразил уверенность, что решение парламента будет положительным.

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Министр сообщения Кришс Липшанс завтра встретится с фракциями Сейма, чтобы разъяснить им суть и необходимость решения.