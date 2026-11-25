Владельцы электромобилей в Риге могут получить штраф в 30 евро, даже если оставили машину на парковке, специально предназначенной для электротранспорта. Причина в том, что такие места нельзя использовать для обычной стоянки: автомобиль должен быть подключён к зарядной станции, а после завершения зарядки парковку необходимо освободить.

На это обратили внимание в программе TV24 «Svarīgais trīs minūtēs» после жалоб на штрафы, которые водители получают на улице Пэрсес в Риге. Журналисты обратились за разъяснениями в городское самоуправление и муниципальную полицию.

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Парковаться можно только во время зарядки

В Рижском самоуправлении пояснили, что места для зарядки электромобилей обозначаются дополнительным дорожным знаком 860. Он разрешает оставлять там электромобили и подключаемые гибриды исключительно на время зарядки аккумулятора.

«Стоянка для зарядки электромобилей оборудована дополнительным знаком 860 в соответствии с Правилами дорожного движения, что означает, что это парковочное место предназначено для электромобилей и подключаемых гибридов исключительно во время зарядки. После зарядки это место необходимо освободить», - поясняют в Рижском самоуправлении.

Таким образом, одного наличия электрического двигателя недостаточно. Если машина не подключена к зарядному устройству, водитель уже нарушает условия использования парковочного места. То же самое касается автомобилей, аккумулятор которых полностью зарядился, но владелец не спешит уезжать.

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За нарушение предусмотрен штраф в 30 евро

Муниципальная полиция Риги подтвердила, что проверяет соблюдение правил на таких парковках. Если электромобиль или подключаемый гибрид занимает место для зарядки, но не подключён к станции, водителю грозит денежный штраф в размере 30 евро.

Проблема на улице Пэрсес уже привлекала внимание полиции. С 1 октября туда поступило 14 вызовов, связанных с возможными нарушениями правил стоянки. При этом число обращений не означает, что во всех случаях полиция подтвердила нарушение и выписала штраф.

Электромобилей в Латвии становится больше

Вопрос использования зарядных парковок затрагивает всё больше водителей. По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), на 1 октября 2026 года в Латвии было зарегистрировано 19 306 электромобилей. За год их количество выросло на 34%.

Правила распространяются не только на полностью электрические машины, но и на подключаемые гибриды. Владельцам обоих типов транспорта нужно помнить: специальное парковочное место предназначено для зарядки, а не для того, чтобы оставить автомобиль на время поездки по делам.