Сегодня по всей Латвии в рамках плановой проверки будут включены сирены тревоги и разосланы сотовые оповещения, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Для проверки работы государственной системы раннего оповещения с 10:00 до 10:10 ГПСС включит сирены тревоги по всей стране на три минуты и отправит на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен.

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То есть звуковой сигнал будет звучать пять секунд, затем будет перерыв, после чего повторится пятисекундный звуковой сигнал и перерыв.

Это плановая проверка, а не сигнал о реальной угрозе. Ее цель - убедиться, что система оповещения населения работает исправно и при необходимости сможет своевременно предупредить жителей об опасности. Она проводится для выявления возможных повреждений или помех в работе сирен и слышимости их звукового сигнала.