Рождественская ярмарка в Риге вошла в число самых высоко оценённых в Европе. В рейтинге European Best Destinations за 2027 год латвийская столица заняла второе место, уступив только румынской Крайове. Для Риги это признание стало ещё одним поводом привлечь туристов в праздничный сезон.

Победителя определили по результатам голосования читателей со всего мира. Всего организаторы получили 1 897 783 голоса, а в итоговый список после предварительного отбора вошли 20 рождественских ярмарок из разных стран Европы.

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Первое место досталось Крайове в Румынии. Этот город уже не впервые получает высокие оценки путешественников: ранее его рождественская ярмарка дважды становилась победителем и ещё пять раз попадала в число призёров. В этом сезоне она будет работать до 3 января 2027 года.

На третьей строчке расположилась София. Болгарская столица привлекает посетителей ярмаркой перед Национальным дворцом культуры, где работают более 90 торговых павильонов и большой каток.

Чем привлекает рождественская ярмарка в Риге

Рига получила высокую оценку благодаря праздничному оформлению и рождественской атмосфере. Особое внимание путешественников привлекают огни, которыми украшают город в преддверии праздников.

Среди сувениров, на которые обращают внимание гости столицы, European Best Destinations выделяет варежки с традиционными орнаментами. Их узоры связаны с образами разных богов и латвийскими народными традициями.

Какие города вошли в десятку лучших

В первую десятку рейтинга попали рождественские ярмарки из разных уголков Европы. Среди них есть как известные туристические центры, так и города, которые пока реже оказываются в центре внимания путешественников.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Любопытно, что Германия, которую традиционно считают родиной рождественских ярмарок, в этом году не попала в число лидеров. Самой высоко оценённой немецкой площадкой стал Трир, занявший лишь 14-е место. Знаменитая ярмарка в ущелье Равенна оказалась на 17-й строчке, сразу за ней расположился Дрезден.