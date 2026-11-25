В 2025 году расходы на социальную защиту в Латвии достигли 8,231 млрд евро. Это на 564,5 млн евро, или 7,4%, больше, чем годом ранее, сообщает агентство LETA со ссылкой на предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Сильнее всего выросли расходы на социальную поддержку: за год они увеличились на 11,4% и достигли 84,6 млн евро. В основном это связано с увеличением выплат гарантированного минимального дохода.

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Расходы на пенсии, пособия и социальный уход за людьми пенсионного возраста выросли на 11,1%, и достигли 3,761 млрд евро.

На поддержку людей с инвалидностью направили 790,1 млн евро - на 9,7% больше, чем в 2024 году.

При этом расходы на помощь жителям в оплате жилья сократились на 5%, до 42,7 млн евро. Это связано прежде всего с уменьшением выплат жилищных пособий самоуправлениями.

Как изменились пенсии и пособия

В 2025 году расходы на пособие гарантированного минимального дохода выросли на 16,3% и достигли 13,8 млн евро. Это произошло после повышения порога гарантированного минимального дохода (ГМД): для первого или единственного члена домохозяйства он увеличился со 137 до 166 евро, для остальных членов семьи - с 96 до 116 евро.

При этом число получателей пособия за год сократилось на 5,4% и составило 22 200 человек.

Самую большую долю расходов на социальную защиту - 45,7% - получили люди пенсионного возраста. Из этой суммы 89,4% пришлось на пенсии по возрасту - около 3,4 млрд евро.

Общие расходы на социальную поддержку этой группы выросли на 11,1%. Это объясняется индексацией пенсий и повышением минимальных размеров выплат. В 2025 году средняя ежемесячная пенсия по возрасту была на 65 евро выше, чем годом ранее, и достигла 616 евро. Общие расходы на такие пенсии увеличились примерно на 11%.

Расходы на пенсии по случаю потери кормильца выросли на 8%, а общие расходы на социальную защиту в таких случаях - на 8,1%.

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Расходы на медицинскую помощь увеличились на 3,4%. На пособия по болезни направили 390,9 млн евро - на 4,5% больше, чем в 2024 году. Средний размер назначенного пособия вырос с 871,67 до 945,70 евро.

На поддержку людей с инвалидностью потратили 790,1 млн евро. В частности, расходы на услуги ассистентов для людей с инвалидностью в самоуправлениях увеличились на 19,5% и достигли 73,5 млн евро. Это связано с повышением оплаты труда ассистентов и сопровождающих.

Изменились и расходы на родительские пособия. С 1 января 2025 года работающим получателям, которые не находятся в отпуске по уходу за ребёнком, выплачивают 75% назначенного пособия вместо прежних 50%.

Расходы на пособия по безработице выросли на 2,1%. Это связано с увеличением средней зарплаты, с которой рассчитываются страховые взносы. По данным Государственного агентства социального страхования, в конце 2025 года пособие по безработице получали 28 200 человек - на 9,1% меньше, чем годом ранее.

На жилищные пособия в 2025 году направили 41,1 млн евро - на 4,9% меньше, чем в 2024 году. Число получателей за год сократилось на 7600 человек: с 67 800 до 60 200.

Как Латвия выглядит на фоне соседних стран

В целом расходы на социальную защиту, включая административные и другие затраты, составили 18,9% валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии. Это на 0,3 процентного пункта больше, чем в 2024 году.

Если учитывать только расходы на пенсии и пособия, их доля в ВВП Латвии выросла с 18,4% до 18,6%. В Литве показатель увеличился с 17,4% до 18,2%, а в Эстонии не изменился и составил 17,8%.

Для сравнения: в 2010 году расходы Латвии на пенсии и пособия составляли 18% ВВП. В среднем по Европейскому союзу в 2025 году на эти цели направляли 27,5% ВВП.

Различается и объём социальной поддержки в расчёте на одного жителя. В Латвии в 2025 году на пенсии и пособия приходилось в среднем 4400 евро на человека в год, тогда как в Литве и Эстонии - по 5400 евро.

За год расходы на социальные пособия в расчёте на одного жителя выросли в Латвии на 8,3%, в Литве - на 11,5%, в Эстонии - на 5,3%.