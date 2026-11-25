В Риге задержали несовершеннолетнюю девушку, которая в состоянии алкогольного опьянения ударила сотрудницу полиции по голове. Инцидент произошел после того, как подростку сказали, что ее необходимо доставить в больницу. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Инцидент произошел 15 ноября. Полицейские прибыли по вызову на один из адресов в Риге, где находилась несовершеннолетняя 2010 города рождения в состоянии алкогольного опьянения.

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Правоохранители вызвали скорую помощь. После осмотра медики решили, что подростка необходимо доставить в медицинское учреждение. Услышав об этом, девушка ударила сотрудницу полиции по голове.

Подростка задержали. По факту нападения Рижское управление Госполиции открыло уголовный процесс, который для дальнейшего расследования передали в 5-е бюро Управления уголовной полиции. Пострадавшую полицейскую доставили в медицинское учреждение.

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Как сообщили в Госполиции, девушка и ранее попадала в поле зрения правоохранителей.

Уголовный процесс начат по первой части 269-й статьи Уголовного закона - за нападение на представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора.