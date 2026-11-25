Латвии предстоит начать следующий год без утвержденного нового государственного бюджета. Как заявил в среду, 25 ноября, премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью телеканалу TV3, принятия бюджета следует ожидать не раньше конца января или февраля, сообщает агентство LETA.

Глава правительства не считает такую ситуацию чрезвычайной, отмечая, что начало года с временным бюджетом характерно для послевыборного периода.

Читайте нас также Google News Facebook

По словам Кулбергса, правительство изначально не обещало подготовить бюджет в сжатые сроки. Новым министрам еще предстоит совместно с подведомственными учреждениями и партнерами проанализировать расходы и определить возможности экономии в своих отраслях.

Читайте

При этом премьер признал, что выполнить ранее данное обещание о достижении бездефицитного бюджета в течение четырех лет не удастся. Кулбергс объяснил это тем, что реальное состояние государственных финансов оказалось хуже, чем предполагалось ранее.

Пересмотру подвергнутся и некоторые другие обещания политиков. По словам главы правительства, часть из них необходимо будет выполнить уже в следующем году, однако от некоторых придется отказаться, а реализацию других - отложить или растянуть на более длительный срок.