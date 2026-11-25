Художников, дизайнеров и ремесленников призывают пожертвовать свои работы для благотворительной выставки «Дари от сердца» (Dāvini no sirds), выручка от которой пойдёт на поддержку приюта для животных Ulubele. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представительницу художественной галереи Berga Bazar’t Инесе Дроне.

Проект реализует галерея Berga Bazar’t в сотрудничестве с приютом Ulubele, чтобы помочь его обитателям пережить зиму. В декабре в рамках инициативы запланированы благотворительная выставка, рождественские ярмарки и мастер-классы.

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На призыв уже откликнулись более 30 художников из Латвии, Нидерландов и Украины.

Организаторы продолжают принимать заявки от новых участников до 29 ноября.

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Объединяющая тема выставки - животные и природа, её хрупкость, красота и гармония. Авторам предлагают представить живопись, графику, рисунки, изделия из керамики, текстиля и другие арт-объекты. Все средства от продажи работ на выставке передадут приюту Ulubele.

Кроме того, по пятницам, субботам и воскресеньям в декабре в галерее будут проходить рождественские ярмарки и благотворительные мастер-классы. Художников и мастеров приглашают представить на ярмарках свои изделия или провести творческие занятия, направив часть выручки на поддержку подопечных приюта.

Инициатор и организатор проекта Илона Абилева пояснила, что идея родилась из желания помочь животным провести холодный и тёмный зимний период в более тёплых и безопасных условиях. Она призвала творческих людей использовать оставшиеся дни ноября, чтобы присоединиться к акции.

Принести работы можно в галерею Berga Bazar’t в Риге (ул. Элизабетес, 87, Базар Берга), предварительно согласовав время с Илоной Абилевой по телефону 20000068. По этому же номеру принимаются заявки на участие в декабрьских ярмарках и проведение мастер-классов.