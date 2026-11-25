Жительница Латвии едва не лишилась 19 900 евро, когда попыталась посмотреть результаты анализов на сайте Datamed. Женщина перешла по первой ссылке в Google, ввела данные интернет-банка и только после запроса на подтверждение крупного платежа поняла, что столкнулась с мошенниками. От потери всех накоплений её спасла реакция службы безопасности Swedbank.

Историей клиентка банка поделилась в социальных сетях. По её словам, она торопилась и просто ввела в поисковик название Datamed. Первой в результатах оказалась ссылка, которая вела на поддельную страницу. Привычный способ авторизации там не работал, поэтому женщине предложили войти через интернет-банк.

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Она указала номер пользователя и подтвердила вход кодом PIN1. Затем на телефоне появилось новое уведомление с просьбой ввести PIN2. Но сумма операции вызвала подозрение: вместо обычной авторизации речь шла о переводе 19 900 евро.

«Я отклонила и через пару секунд уже не могла зайти в свой банк», - пишет женщина.

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Как выяснилось, Swedbank обнаружил подозрительную активность и заблокировал счета. Чтобы вернуть доступ к банковским услугам, клиентке пришлось обратиться в отделение.

На основном счёте у неё в тот момент находилось около 30 евро. Именно эту сумму мошенникам удалось списать. Остальные накопления женщина хранила на отдельном сберегательном счёте, откуда деньги сначала нужно было перевести на основной.

По словам клиентки, злоумышленники успели переместить сбережения на основной счёт, однако завершить операцию не смогли: банк вовремя заблокировал доступ. В итоге женщина избежала потери почти 20 тысяч евро.

Позже ей вернули и списанные 30 евро.