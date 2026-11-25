Целенаправленное манипулирование данными становится мощным инструментом дезинформации, а автономное оружие может идентифицировать цели и атаковать так быстро, что у человека остается очень мало времени на оценку ситуации, подчеркнул Ринкевич.

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Новые технологии не означают отказа от устоявшихся принципов. Уважение суверенитета сохраняет свое значение, также важны запрет на применение силы и защита человеческой жизни. Президент заявил:

Наша задача - не просто не отставать от новых технологий. Мы должны быть на шаг впереди рисков. Мы должны формировать будущее технологий, а не реагировать на их последствия

Он подчеркнул, что модели искусственного интеллекта необходимо тестировать, прежде чем они станут общедоступными. Важно также проводить независимую оценку моделей и обмениваться информацией об инцидентах.

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«В конце концов, никто из нас не хочет, чтобы сценарий фильма «Терминатор» стал реальностью», - сказал президент.

Технологии должны поддерживать разрешение конфликтов, а не способствовать насилию. По его словам, они могут помочь выявлять первые признаки возникновения конфликтов, следить за соблюдением перемирия и содействовать посредничеству, а также предоставлять лучшие инструменты для миротворческих операций ООН.

В Латвии быстро развивается отрасль технологий по борьбе с дронами. Эти технологии могут помочь защитить жизни в зонах конфликтов, добавил президент.

Международное право применимо независимо от используемого оружия или технологии. За решения несут ответственность государства и люди, а не алгоритмы, подчеркнул Ринкевич.