В пятницу, 27 ноября, на Домской площади в Старой Риге начнет работу традиционная рождественская ярмарка, а в субботу на Ратушной площади торжественно зажгут главную городскую елку. Рижан ждут три дня праздничных мероприятий.

Как сообщает LSM.lv, на рождественской ярмарке будут работать 100 торговых точек. Здесь можно будет приобрести изделия латвийских ремесленников, украшения, вязаные вещи, деревянные игрушки, свечи, попробовать традиционные латвийские блюда, имбирное печенье и горячие праздничные напитки.

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Программа открытия

Пятница, 27 ноября

Начало работы рождественской ярмарки на Домской площади.

Зажжение елки на Домской площади.

Суббота, 28 ноября

17:00 - торжественное зажжение главной рождественской елки Риги на Ратушной площади. В программе - театрализованное представление, музыка и выступление диджея.

Воскресенье, 29 ноября

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17:00 - официальное открытие ярмарки, концерт Маркуса Ривы и Талсинского белого хора.

19:00 - выступление оркестра Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Чем заняться на ярмарке с детьми

По выходным и праздничным дням на Домской площади будут выступать музыканты, хоры и фольклорные коллективы. Дети смогут встретиться с Дедом Морозом и гномами, посетить творческие мастерские, покататься на карусели и пони.

Где еще в Риге почувствовать атмосферу Рождества

В первое воскресенье Адвента праздничные мероприятия пройдут также в Ильгюциемсе, парке дворца культуры «Зиемельблазма», церкви Святого Иоанна и Малой гильдии.

В Торнякалнсе, возле церкви Лютера, откроется традиционный рождественский сад «12 святых ночей», который будет работать до 31 декабря.

Актуальное расписание работы ярмарки и программу концертов можно найти на сайте vzt.lv, а информацию о других рождественских мероприятиях в столице - на kultura.riga.lv.