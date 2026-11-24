В Латвии идет снег: названы дороги, где утром особенно сложно проехать

Утро вторника, 24 ноября, принесло в Латвию дождь и снег. Во многих районах страны дороги покрыты снегом и местами обледенели, из-за чего водителям следует быть особенно осторожными, сообщает LETA со ссылкой на данные метеорологов и Latvijas Valsts ceļi (LVC).

По данным наблюдений, утром почти по всей стране преобладает облачная погода, во многих местах идет дождь или снег. В основном осадки небольшие, однако в отдельных районах Курземе и Земгале они интенсивнее.

Читайте нас также Google News Facebook

В Стенде уже образовался снежный покров толщиной около двух сантиметров.

Где сложнее всего проехать

По информации LVC на 6:20 утра, снег осложнял движение на нескольких участках главных государственных автодорог.

На Вентспилсском шоссе заснежен участок от Стразде до Усмы. На Видземском шоссе сложнее проехать от Аугшлигатне до поворота на Рауну, а также от Виреши до Вецлайцене.

На Даугавпилсском шоссе снег осложняет движение от Ницгале до границы с Беларусью, а на трассе A13 - от белорусской границы до Шпоги.

На региональных и местных дорогах сложные из-за снега условия отмечены в окрестностях Вентспилса, Талси, Тукумса, Добеле, Риги, Мадоны и Даугавпилса. На региональных дорогах снег также мешает движению в районах Валки и Гулбене.

Заснеженные и скользкие участки дорог очищают и посыпают противогололедными материалами.

Читайте

Температура около нуля

В 5:00 температура воздуха в Латвии колебалась от −0,6 градуса в Дагде до +4,3 градуса в Даугавгриве.

Дует северный ветер - от слабого до умеренно сильного. На побережье его порывы достигают 15 метров в секунду.

В Риге утром облачно, температура составляет +2…+4 градуса. Северный ветер дует со скоростью 4–9 метров в секунду, у моря порывы достигают 14 метров в секунду.

При температуре около нуля дождь, мокрый снег и последующее обледенение могут быстро менять состояние дорожного покрытия, поэтому водителям стоит учитывать более длинный тормозной путь и закладывать дополнительное время на поездку.