Убытки airBaltic с начала реструктуризации превысили 52 млн евро

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с начала процедуры финансовой реструктуризации Chapter 11 в США, стартовавшей 14 сентября, к концу октября понесла убытки в размере 52,7 млн евро. Об этом сообщает LETA со ссылкой на неаудированный ежемесячный финансовый отчет компании, представленный американскому суду.

Только за октябрь убытки авиакомпании составили 34,3 млн евро при обороте в 80,5 млн евро.

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Операционные расходы airBaltic в октябре достигли 92,3 млн евро. Основными статьями расходов стали:

авиационное топливо - 25,1 млн евро;

расходы на персонал - 14,8 млн евро;

износ и амортизация - 13,7 млн евро;

аэропортовые, сервисные и аэронавигационные сборы - 13,3 млн евро;

квоты на выбросы - 5,7 млн евро.

Операционные убытки авиакомпании составили 11,8 млн евро. Кроме того, финансовые расходы достигли 13 млн евро, а чистые потери из-за колебаний валютных курсов - 9,5 млн евро.

Денег на счетах стало больше, несмотря на убытки

За октябрь объем свободных денежных средств airBaltic увеличился с 46,5 млн до 65,3 млн евро.

Однако этот рост обеспечен главным образом поступлениями от финансирования, а не результатами основной деятельности авиакомпании.

За месяц от основной деятельности airBaltic получила 53,1 млн евро, а выплатила 71,2 млн евро. Таким образом, выплаты превысили поступления на 18,1 млн евро.

При этом чистый приток средств от финансирования составил 34,9 млн евро. Еще 1,8 млн евро поступило в результате переводов между связанными компаниями.

Подробности сделок, обеспечивших приток средств от финансирования, в отчете не раскрываются.

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Обязательства приближаются к двум миллиардам евро

На конец октября общие обязательства airBaltic составляли 1,931 млрд евро, тогда как балансовая стоимость активов - 1,562 млрд евро.

Таким образом, обязательства авиакомпании превышают балансовую стоимость ее активов почти на 369 млн евро.

Наибольшая часть обязательств приходится на аренду - 807,3 млн евро, займы - 696,1 млн евро, а также задолженность перед поставщиками и другими кредиторами - 233 млн евро.

Обязательства, возникшие после начала процедуры реструктуризации, к концу октября составили 194,6 млн евро.

Сокращается число сотрудников

Убытки также понесли две другие компании группы, участвующие в процедуре реструктуризации, - Air Baltic Training и Baltijas kravu centrs.

Особенно заметно сократились денежные резервы учебного центра Air Baltic Training - с 2,03 млн евро до примерно 17,5 тыс. евро. Основной причиной стал отток средств в результате переводов между связанными компаниями, назначение и получатели которых в отчетах не раскрываются.

В целом, согласно консолидированному отчету трех компаний, их совокупные убытки в октябре составили почти 35 млн евро.

С начала реструктуризации численность сотрудников трех предприятий сократилась на 63 человека - с 3010 до 2947. В самой авиакомпании стало на 55 работников меньше.

Как сообщалось ранее, в октябре американский суд утвердил механизм специального финансирования airBaltic (DIP-финансирование) на сумму до 350 млн евро. Эти средства предназначены для поддержания деятельности авиакомпании на время реструктуризации.

Из первой части финансирования airBaltic уже использовала почти 79 млн евро для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи авиационных двигателей.

В рамках процедуры Chapter 11 авиакомпания должна разработать план реорганизации, который предстоит утвердить американскому суду. Предполагается, что процесс может завершиться в середине 2027 года.

Напомним, что за весь 2025 год убытки концерна airBaltic составили 44,3 млн евро при обороте в 779,3 млн евро.