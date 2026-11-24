Ryanair добавит около 90 рейсов в Ригу на рождественские праздники

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair увеличит количество рейсов в Латвию и из нее в период рождественских и новогодних праздников, предложив путешественникам более 18 тыс. дополнительных мест, сообщает LETA.

С середины декабря до начала января авиаперевозчик увеличит частоту полетов на нескольких наиболее востребованных направлениях.

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В частности, дополнительные рейсы предусмотрены в Малагу, Стокгольм, Краков, Рим, Лондон, Манчестер, Ист-Мидлендс и Милан.

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Как пояснили в Рижском аэропорту, Ryanair ежегодно корректирует расписание в праздничный период с учетом повышенного спроса на авиаперевозки. По сравнению с началом декабря в предпраздничные и праздничные дни авиакомпания запланировала около 90 дополнительных рейсов.

Всего в предстоящий рождественский сезон Ryanair рассчитывает перевезти более 92 тыс. пассажиров на рейсах в Латвию и из нее.

Увеличение количества рейсов связано с высоким спросом на путешествия в период зимних праздников.